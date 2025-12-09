Dayanara Torres dolida por la muerte del legendario Rafael Ithier

Suscríbete a nuestros canales

Como cada mañana en su programa de radio, Dayanara Torres y Enrique Santos entretienen a los hogares con su contenido y conversaciones picaronas, pero, en ocasiones son portavoces de noticias tristes como lo ocurrido el lunes 08 de diciembre.

En su espacio habitual compartieron con todos sus oyentes la muerte del legendario Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, quien falleció a los 99 años, el domingo 07 de diciembre.

Su pérdida física conmovió no solo a sus fanáticos, sino a todo el medio artístico por su legado en la música, en especial la salsa y querida isla de Puerto Rico. Entre sus clásicos destacan "Jala Jala", "Me Liberé" y "Un Verano en Nueva York".

Dayanara Torres entre lágrimas por muerte de Rafael Ithier

Mientras despedía al salsero, Dayanara Torres no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto al dedicar unas sentidas palabras. Además, recordó el instante en el que tuvo la oportunidad de subir al escenario con él y la banda a bailar.

"Este día, escuchando...¡uy, me dio cosita!”, manifestó la exreina de belleza. “Es que son muchos recuerdos", agregó Santos. "Sí, de mi papá", dijo con los ojos llorosos… "Mi papá bailaba una salsa bien suavecita, mirando a mi mamá ya mi papá aprendí (a bailar salsa)", dijo, recordando aquel momento de su pasado, donde las canciones de Ithier resoban.

Por su parte, en su cuenta de Instagram dedicó un poderoso mensaje cargado de alegrías y nostalgia dedicado al fundador de El Gran Combo de Puerto Rico.

"Con el corazón apretado y lleno de gratitud despido al maestro Rafael Ithier. Su música no solo alegró a Puerto Rico: llenó mi hogar, mi infancia y mi vida entera. La salsa siempre fue mi refugio, mi energía, mi sonrisa… y él fue parte esencial de eso. “La Loma del Tamarindo” es mi mayor tesoro, porque me conecta con mi papá. Cada vez que suena, lo siento cerca. Y jamás olvidaré que, cada vez que estuve con El Gran Combo en persona, en fiestas y momentos especiales, me dedicaban esa canción con un cariño inmenso, sabiendo lo que significa para mí y para mi corazón. Ese gesto me quedará grabado para siempre. Gracias, maestro Ithier, por tanto. Su música seguirá siendo mi abrazo, mi recuerdo y mi alegría", destacó.