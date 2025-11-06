La picante respuesta de Dayanara Torres al preguntarle por Marc Anthony

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y conductora puertorriqueña, Dayanara Torres, irrumpió recientemente en el panel del programa “La Mesa Caliente” con una energía renovada y una sinceridad que no dejó dudas sobre sus exparejas.

Debutando como presentadora del respetado programa de Telemundo junto a Verónica Bastos y Andrea Meza, la exreina de belleza dio de qué hablar cuando fue abordada por su expareja y padre de sus hijos, Marc Anthony.

¿Trabajaría Dayanara Torres con un ex?

En la conversación, las animadoras comentaron acerca de la vida laboral con las exparejas, ante esto, Torres recordó el trabajo que ha tenido con el productor Marcelo Gama, quien también fue su compañero sentimental.

“En mi caso, yo he trabajado con mi ex, él sigue siendo mi director (…) estuvimos de novios dos años y medio”, apuntó la presentadora. Asimismo, explicó que, la clave para que la experiencia funcione está en tener “capítulos cerrados”.

“Yo pienso que, en esta ocasión, y porque no tenemos un capítulo abierto, no hay heridas pendientes, hay más madurez. De hecho, me encanta trabajar con él”, agregó.

La respuesta sobre Marc Anthony

La franqueza de Dayanara contrastó cuando la conductora Verónica Bastos le preguntó por la posibilidad de trabajar con otra expareja famosa. “Dayanara Torres, ¿trabajarías con tu ex? Pero no con este, con otro que cante”, dijo Bastos.

“¡Ese superado hace mil años!”, respondió Dayanara con prontitud, lo que demuestra que, con Marc su único interés es mantener una relación agradable por el bien de sus retoños Cristian y Ryan.