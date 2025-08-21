La millonaria joya que Marc Anthony le dejó a su exmujer tras el divorcio

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado muchos años desde que finalizó el matrimonio entre la Miss Universo 1992, Dayanara Torres, y el cantante Marc Anthony. Sin embargo, recientemente la bella boricua habló como nunca de una prenda muy especial y lujosa que le dejó el intérprete de “Qué precio tiene el cielo”.

Fue durante el programa “El Gordo y la Flaca”, que Torres contó sin pelos en la lengua a Raúl de Molina la hermosa sortija que le dio el artista en la pedida de mano, que no solo tiene para ella un valor sentimental, sino también monetario, ya que según tiene el precio de nada más y nada menos que $300 mil.

Aún lo conserva

Todo comenzó cuando la modelo, actriz y bailarina comentaba con Raúl, la pedida de mano entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. La boricua fue clara en decir que se quedó con el anillo y que tiene pensado lo que era con el más adelante, en su retiro de la televisión.

"Lo tengo guardado para mi retiro. Me gustan las de esmeralda”, comentó con risas y mucho humor la belleza universal.

Las palabras de Torres dejaron al público boquiabiertos, ya que es conocido que el cantante le gusta dar joyas y accesorios de lujos a sus parejas. Por ejemplo, a su actual mujer Nadia Ferreira, le obsequió en el año 2022 un yate de lujo que lleva por nombre “Baby Nadia”.

Hijos en común

Torres y Marc siempre estarán unidos por sus dos hijos llamados Cristian, de 24 años, y Ryan, quien el 16 de agosto cumplió 22 años.