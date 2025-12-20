Falleció a los 83 años voz emblemática de "Candy Candy" y "Mafalda"

Suscríbete a nuestros canales

La industria del doblaje latino está de luto, al confirmarse la muerte de la actriz argentina Susana Klein a los 83 años. La triste noticia fue confirmada por su colega, Cecilia Baamonde, quien notificó que la artista falleció en Alemania, donde residía con su familia.

Dura partida

Klein hizo una carrera única en la industria del doblaje dando voz a personajes emblemáticos de series, como cantando los temas de apertura y cierre de “Candy Candy”, y de "Mafalda", la niña inteligente, precoz y de la clase media argentina.

“Acabo de recibir la tristísima noticia de que Falleció Susana Klein, que entre muchos otros trabajos cantó los temas de Candy Candy, en la apertura y el cierre. Que tenga mucha luz en su nuevo camino, fue de gran alegría haberte conocido, abrazo grande dónde estés”, escribió Cecilia en Facebook.

Baamonde no reveló de qué falleció la artista o si presentaba alguna enfermedad. Internautas no dudaron en lamentar la noticia, enviando condolencias para los familiares y amigos de Susana, quien conquistó Latinoamérica con su voz.

Voz de “Candy Candy”

Klein fue la encargada de dar voz a esa popular canción que aún se mantiene en la memoria de muchos, llamada “Si me buscas tú a mí”, canción de apertura de Candy. La serie japonesa fue tendencia en la década de los 70 y 80.

Además, fue también la voz del cierre de Candy, con la nostálgica canción “Carrusel”, que corrió en su momento por toda Latinoamérica.

También fue voz de otros importantes proyectos del cine como en “Superman III”, con el personaje de Luisa Lane.