Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 5 de febrero

La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la semana de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.
La jornada de este jueves 4 de febrero, contará con diez carreras, sin la inclusión de Stakes. Esta jornada floridense inicia a las 1:20 p.m hora venezolana.
Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.300m, arena (1:20 p.m. VEN)
- War To Remember (7) tiene una buena forma en carreras de clase superior y parece ser el rival a vencer.
- Dominican Thunder (8) olviden sus más recientes y podría tener un buen desempeño.
- Vino’s Valentine (9) está mejorando en cada presentación y está cerca del triunfo.
Segunda carrera: 1.000m, grama (1:49 p.m. VEN)
- Downtown Ro (7) su debut fue meritorio. Carrera pareja.
- Champagne Brunch (5) ha demostrado ser prometedora y podría mejorar en esta superficie.
- Silent Wrath (6) sus tres últimas carreras la califican. La monta es de primera.
Tercera carrera: 1.300m, Tapeta (2:19 p.m. VEN)
- Blond Jak (5) ha tenido una buena forma reciente y parece ser la yegua a vencer.
- Goodys Girl (3) par de segundos muy buenos y podría desafiar a la primera opción.
- Sara’s Rose (4) se ubicó en una carrera similar la última vez y podría decidir.
Cuarta carrera: 1.300m, arena (2:49 p.m. VEN)
- My Girl Niña (4) se mantiene en la categoría y podría recuperarse de un esfuerzo decepcionante la última vez.
- R Tun Who (5) no consideren su debut. Estará muy cerca de la victoria.
- Angelic Quality (2) es otra con sólidas promesas y por algo buscan el servicio de este piloto.
Quinta carrera, 1.700m, grama (3:19 p.m. VEN)
- Call The Bullpen (5) se mantiene en la categoría y podría representar la principal amenaza.
- New Life (3) parece estar bien posicionado para dar continuidad a su victoria.
- Imperial Blue (6) ha sido consistente a este nivel.
Sexta carrera: 1.600m, arena (3:49 p.m. VEN)
- Whitethorn (4) insiste el líder de los jinetes en este circuito. Baja de categoría y está de turno. Listo para la foto con el “Dato clave”.
Séptima carrera: 1.200m, grama (4:19 p.m. VEN)
- Pillar Of Beauty (3) viene de una victoria y podría desafiar a las favoritas.
- My Sweetheart (5) ha tenido un buen desempeño y parece estar bien para el triunfo.
- Spinelli (8) no consideren la anterior. Luce más para esta prueba. Cuidado.
Octava carrera; 1.700m, tapeta (4:49 p.m. VEN)
- Scope (5) mantiene condiciones como para someter a este grupo parejo.
- Jeter (3) impresionó en su trabajo y parece estar bien para triunfar.
- Bellevein (2) podría ser la sorpresa de la carrera. Yunta efectiva
Novena carrera, 1.664m, tapeta (5:19 p.m. VEN)
- American Farmer (4) baja de categoría y la prueba es muy pareja.
- Frank’s Art (2) su anterior lo califica cuando bajo de grupo. Estará uno-dos.
- Roscoe Pine (5) ante este lote muy inferior a los anteriores, debería decidir.
Décima carrera; 1.600m, grama (5:49 p.m. VEN)
- Flat To Box (10) ha corrido con lotes muy superiores. Acá su chance es de primera.
- Steelin Bases (6) ha sido consistente a este nivel y se ubica como para repetir.
- Oasis Prince(1) se mantiene en la categoría y podría estar entre los primeros.