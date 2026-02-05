Astros de Houston le declaran la "guerra" al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol está por comenzar y este 5 de febrero las federaciones de los diversos países participantes deberán publicar los roster de 30 peloteros disponibles para buscar el título que defenderá Japón, flamante campeón de la última edición.

Será el 5 de marzo cuando se escuche la voz de play ball, con el encuentro entre China Taipéi y Australia. Pero no todo los equipos cuentan con la nómina que desearían, son varios los impedimentos que han tenido que superar los cuerpos técnicos de las naciones, seguros que no aprueban a participación, motivos contractuales de los peloteros con sus organizaciones de Grandes Ligas y hasta negativas de los propios protagonistas.

Houston enemigo del CMB

La novena texana cuenta con un roster atractivo para la temporada 2026 de la MLB, donde grandes figuras del mejor beisbol del mundo con diversas nacionalidades son apetecidos por las combinados de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y hasta el propio Estados Unidos, algo que a los seguros y a la gerencia de los siderales no le es atractivo.

MLB

La cautela de los Astros con respecto a la participación de José Altuve con Venezuela en el Mundial se debe a la lesión que sufrió mientras jugaba el torneo del 2023. Altuve se fracturó el pulgar derecho tras recibir un pelotazo en el juego ante los Estados Unidos golpe que lo mandó al quirófano, perdiéndose los primeros 43 juegos de la campaña regular de esta zafra.

En otros jugadores que están siendo apartados del Clásico Mundial, se encuentra el jugador de cuadro puertorriquelo Carlos Correa, el receptor dominicano Yainer Díaz igual que el lanzador Bryan Abreu. Ni los locales se salvan de la mezquindad de Houston con respecto al clásico. El cerrador siniestro Josh Hader y el abridor derecho Hunter Brown tampoco podrán vestir las barras y las estrellas en el torneo.

Firma costosa

Por otra parte y tras semanas de negociaciones y cifras distantes, Isaac Paredes y los Astros finalmente encontraron el punto medio ideal. El infielder mexicano firmó un contrato por un año y 9.35 millones de dólares, logrando una resolución amistosa que evita las siempre desgastantes audiencias de arbitraje, pero se baja de usar la camiseta del tri el CMB.