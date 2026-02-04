¡Guerra avisada! Yoelbis González asoma tres ejemplares con aroma de victoria para este domingo

Suscríbete a nuestros canales

La acción en el óvalo de Coche no da tregua. Este miércoles 4 de febrero, el equipo de Meridiano Web se trasladó desde las primeras horas de la mañana al Hipódromo La Rinconada. El objetivo central de la jornada fue la recolección de los datos más recientes sobre los ajustes para la reunión 06, programada para este domingo.

Miércoles de ajuste: La Rinconada

Entre las figuras destacadas de la mañana figuró el jinete Yoelbis González. El profesional del látigo cuenta con un total de seis compromisos para la próxima cartelera. Con estas montas, González aspira a escalar posiciones en la tabla de una estadística que apenas inicia sus acciones y que promete una lucha cerrada por el liderato del meeting.

En la misma primera carrera tienes el compromiso con el ejemplar Gran Yaco.

-De verdad que consideramos que este lote es bastante cómodo para él, sus carreras previas han sido más exigentes y este domingo no debería tener inconveniente para alcanzar la victoria en el nombre Dios.

Por segunda ocasión consecutiva vas a montar a la yegua Macarena del trainer Riccardo D’Angelo.

- Esta yegua viene de escoltar al ganador tras realizar una excelente faena. Para este domingo, nuestro plan es repetir ese planteamiento de carrera para, esta vez, cristalizar la victoria con el favor de Dios.

Problemas en la anterior impidieron una mejor actuación, que nos puedes decir del ejemplar Grandiossus.

- En su salida más reciente, el ejemplar enfrentó diversos inconvenientes que fueron determinantes para que no lograra una mejor posición. Ya superados esos detalles, confiamos en que este domingo tendrá un recorrido limpio y una actuación destacada.

5y6 nacional

Te toca abrir el 5y6, la apuesta preferida de la afición, sobre los lomos de Gran Feronia. ¿Cómo se encuentra la yegua para este nuevo compromiso?

- Aunque no he tenido la oportunidad de conducirla anteriormente, he seguido de cerca su condición física y se encuentra en gran forma. Considero que la distancia será un factor clave a su favor, permitiéndole un mejor desenvolvimiento para buscar una actuación destacada este domingo.

Para la Condicional Especial, el entrenador Luis Peraza te da la oportunidad de montar a la yegua Princesa Manuela.

- Es, sin duda, una de las mejores yeguas que he conducido en el óvalo de Coche, al punto de que ya hemos saboreado la victoria en eventos clásicos. Aunque reaparece tras un descanso, su condición física es óptima. Esperamos que rinda al máximo y que su desempeño sea lo suficientemente sólido como para reencontrarse con el triunfo.

Cierras tu extensa jornada laboral con la yegua Princess Atena que conoces a la perfección.

- Viene de cumplir una destacada actuación al finalizar en el tercer puesto. Para este compromiso, hemos corregido algunos detalles específicos mediante un intenso plan de entrenamiento y la adición de un nuevo implemento. Gracias a estos ajustes, confiamos plenamente en que, con el favor de Dios, lograremos la victoria este domingo.