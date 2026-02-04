¿El fin de una era en Houston? Dana Brown enfría las expectativas sobre el regreso de Framber Valdez

Suscríbete a nuestros canales

El silencio en las negociaciones entre los Astros de Houston y el lanzador dominicano Framber Valdez parece ser más profundo de lo que la afición esperaba. En un reciente encuentro con la prensa, el Gerente General de la organización, Dana Brown, ofreció una actualización que, lejos de traer calma, siembra dudas sobre la continuidad de "La Grasa" en la rotación espacial.

Al ser cuestionado sobre el estado de las pláticas con el zurdo, quien se encuentra actualmente en el mercado de la agencia libre, Brown fue contundente pero cauteloso.

Un distanciamiento evidente

Las palabras de Brown sugieren un estancamiento en la relación contractual. Mientras que en temporadas anteriores Valdez era el ancla inamovible de la rotación (protagonizando momentos históricos en postemporada y estableciendo récords de aperturas de calidad), hoy la gerencia parece estar operando bajo una filosofía de "esperar y ver".

El hecho de que "haya pasado mucho tiempo" desde el último contacto indica que las posturas económicas entre el equipo y el agente del jugador podrían estar significativamente alejadas.

¿Qué significa esto para los Astros?

La postura de Houston refleja una estrategia de mercado fría. Al mencionar que "mantienen los ojos en todos los chicos elegibles", Brown envía un mensaje claro: no hay favoritismos. Los Astros están evaluando la relación costo-beneficio de traer de vuelta a un veterano de la casa frente a otras opciones disponibles en la agencia libre.

Factores clave en la negociación:

La edad y durabilidad: Aunque Valdez ha sido un caballo de hierro, la gerencia suele ser reacia a contratos multianuales de alto valor para lanzadores que superan los 30 años.

El presupuesto: Houston tiene compromisos financieros importantes y busca mantener la flexibilidad salarial.

El mercado externo: Si el precio de Framber no baja, los Astros podrían estar mirando hacia brazos más jóvenes o acuerdos de corto plazo.

Con el Spring Training a la vuelta de la esquina, el tiempo es el peor enemigo de un acuerdo mutuo. Si bien la puerta no está cerrada (como indica Brown al decir que "saben que todavía está ahí"), la falta de comunicación reciente sugiere que los Astros están preparados para imaginar una vida sin el dominicano en su montículo.