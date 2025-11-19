Durabilidad vs. temperamento: Las claves de la agencia libre de Framber Valdez

Suscríbete a nuestros canales

Entre los nombres más destacados que llegan al mercado libre figura el del zurdo dominicano Framber Valdez, un pilar de la rotación de los Astros de Houston durante el último lustro. Sin embargo, su incursión en la agencia libre trae consigo una mezcla de admiración por su consistencia y ciertas interrogantes ligadas a su temperamento, derivadas de un polémico episodio con su receptor César Salazar.

El perfil del "caballo de carga"

Valdez llega al mercado con credenciales envidiables. De cara al Día Inaugural de 2026, el lanzador tendrá 32 años y un historial de resistencia difícil de encontrar en el béisbol moderno. En 2025, registró un récord de 13-11 con una efectividad de 3.66 y 187 ponches a lo largo de 192 entradas.

Desde 2020, Valdez ha sido sinónimo de durabilidad. Ha superado las 190 entradas en tres de las últimas cuatro campañas y sus 73 victorias en ese lapso lo empatan con Max Fried como los máximos ganadores de las Mayores. "Ha sido increíblemente consistente durante años", comentó un ejecutivo de la Liga Americana, destacando que su capacidad para devorar entradas le asegura un mercado sólido.

El incidente Salazar: Una mancha en el currículum

A pesar de sus números, un evento ocurrido el 2 de septiembre de 2025 ha generado ruido entre los posibles compradores. Durante un juego, tras permitir un grand slam a Trent Grisham después de que el receptor mexicano César Salazar le pidiera tiempo, la tensión se disparó.

Dos lanzamientos más tarde, Valdez realizó un envío (una recta) que impactó directamente en el protector de pecho de Salazar, quien había pedido una curva. El cruce de señas resultó en un golpe seco al careta. Lo que encendió las alarmas no fue el error de comunicación (algo que ambos jugadores sostuvieron como la causa), sino la reacción de Valdez: inmediatamente le dio la espalda a su receptor, un gesto que rompió con la etiqueta de camaradería esperada en la batería.

"Creo que algunos equipos podrían tener dudas sobre ese incidente", señaló un ejecutivo anónimo. Aunque se duda que esto limite drásticamente sus ofertas económicas, sí podría reducir el número de equipos dispuestos a confiarle el liderazgo de su rotación, cuestionando su manejo de la frustración en momentos críticos.

Los pretendientes

Pese a las dudas sobre su final de temporada (donde tuvo marca de 2-7 y efectividad de 6.05 en sus últimas 10 salidas) y el incidente mencionado, la necesidad de pitcheo abridor de calidad es imperante. Varios equipos aparecen en el horizonte como posibles destinos para el dominicano:

Orioles de Baltimore: Tras un colapso en la división y problemas con los jonrones, necesitan urgentemente un as. Mike Elias, quien conoce a Valdez desde sus tiempos en Houston, podría ser un factor clave.

Mets de Nueva York: Buscan estabilidad y durabilidad para una rotación que lanzó pocas entradas en 2025.

Gigantes de San Francisco: Con su alta tasa de roletazos (94% en el percentil superior), Valdez encajaría perfectamente en un estadio amigable para los lanzadores y con una defensa sólida.

Otros interesados: Azulejos de Toronto, Medias Rojas de Boston y Cachorros de Chicago también monitorean al zurdo.

El mercado proyecta para Framber Valdez un contrato de entre cuatro y cinco años, con la posibilidad de un sexto año sobre la mesa. Aunque no ha ganado un Cy Young, su fiabilidad lo coloca en un escalón similar al de lanzadores élite. La incógnita será qué tanto pesará aquel 2 de septiembre en las negociaciones finales; sin embargo, en un mercado hambriento de brazos que lleguen lejos en los juegos, el talento de Valdez probablemente terminará eclipsando la polémica.