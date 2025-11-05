MLB: Framber Valdez entre Mets y Azulejos, ¿Quién tiene el mejor proyecto?

Suscríbete a nuestros canales

Framber Valdez es uno de los lanzadores más dominantes de los últimos años en Grandes Ligas. Su nivel se ha mantenido muy regular a lo largo de los años con Astros de Houston. Ahora, en plena agencia libre, sus pretendientes buscan un brazo líder, confiable y competitivo para 2026.

Mets de Nueva York, Azulejos de Toronto junto a Gigantes, Rangers y Bravos son los equipos más interesados en Valdez. Sin embargo, los que realmente tienen un proyecto competitivo son los dos primeros. Mets cuenta con una billetera ilimitada, pero además, tiene un grupo de peloteros de mucho nivel.

Azulejos por su parte, acaba de disputar la Serie Mundial con un gran estado de forma. Tiene un grupo que combina veteranía y juventud y necesitan un as de rotación que sea líder del proyecto en los próximos años. Ambos equipos ofrecen proyectos atractivos para el dominicano.

¿Framber Valdez debe ir a Mets o Azulejos?

Mets de Nueva York tiene urgencia institucional, espacio salarial y una rotación que necesita liderazgo. Framber Valdez encajaría como ancla zurda. Nueva York busca competir sin reconstruir, y el perfil del dominicano —duradero, confiable y con experiencia en postemporada— responde a esa necesidad.

Azulejos de Toronto también proyecta un escenario funcional y con veteranos en rotación, los Azulejos necesitan estabilidad. Valdez podría ser el brazo que devuelva consistencia y ambición a un equipo que busca volver a octubre. Su llegada potenciaría una rotación con Gausman, Yesavage y Bieber.

Lo ideal para Framber Valdez es firmar con Mets. Sería el as de rotación, líder de pitcheo y podría ajustar todo a su gusto. Con Juan Soto como figura, tendría respaldo dominicano y peso institucional. Toronto ya compitió sin él; Nueva York necesita su perfil para volver a octubre.

Valor de mercado de Framber Valdez

Framber Valdez tiene un valor de mercado de 199 millones de dólares por 6 temporadas según Spotrac. No es muy alto, ni bajo, es bastante justo para lo que puede aportar en Mets o Azulejos. Ambos equipos quieren ganar, pero deben rascarse el bolsillo para tener a uno de los mejores lanzadores.

Números de Valdez en su carrera:

- 188 juegos, 166 aperturas, 81-52, 3.36 efectividad, 1080.2 entradas, 912 hits, 404 carreras limpias, 87 jonrones, 389 boletos, 1053 ponches, .1.20 WHIP