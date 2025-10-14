MLB: Framber Valdez tiene de hijos a los máximos bateadores venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano Framber Valdez, abridor estelar de los Astros de Houston, ha demostrado tener una marcada superioridad en sus enfrentamientos directos contra algunos de los principales bateadores venezolanos que hacen vida en las Grandes Ligas. Las estadísticas revelan que figuras ofensivas de la talla de Salvador Pérez, Maikel García, Gleyber Torres y Luis Arráez han sucumbido ante el repertorio del zurdo, que incluye un sinker indescifrable y una curva endemoniada.

Estadísticas de Framber Valdez (carrera vs. bateador):

Los números fríos confirman la dificultad que han tenido estas estrellas venezolanas para descifrar al lanzador:

-vs. Salvador Pérez: Promedio de Bateo de .077 (1 hit en 13 turnos, 5 ponches).

-vs. Maikel García: Promedio de Bateo de .071 (1 hit en 14 turnos, 2 ponches).

-vs. Gleyber Torres: Promedio de Bateo de .167 (2 hits en 12 turnos, 4 ponches).

-vs. Luis Arráez: Promedio de Bateo de .167 (1 hit en 6 turnos, 1 ponche).

El éxito de Framber Valdez ante estos bateadores radica en su arsenal de lanzamientos. Su sinker zurdo, que se mueve fuertemente hacia la zona de strike, y su curva con gran quiebre son especialmente difíciles de enfrentar para los bateadores derechos (Pérez, García, Torres) y para un bateador de contacto como Arráez, obligándolos a hacer swings incómodos y resultando en elevados o batazos débiles. El desafío para estas figuras venezolanas de la ofensiva será encontrar la fórmula para descifrar al as dominicano en futuros enfrentamientos.

