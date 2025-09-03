¿Intensional? Framber Valdez golpea a su receptor y luego se disculpa (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo dominicano de los Astros de Houston, Framber Valdez, se vio involucrado este martes en una situación algo extraña, en medio del encuentro ante los Yankees de Nueva York, en el Daikin Park.

La situación

Con las bases llenas y dos outs en la quinta entrada, el siniestro estaba decidido a lanzar un sinker, a pesar de que el receptor César Salazar había pedido una curva a través del dispositivo de comunicación en el campo PitchCom.

Grisham conectó con fuerza el pitcheo y lo mandaría a las gradas del jardín izquierdo, para un grand slam que encaminó a los “mulos del Bronx”.

Dos lanzamientos después del grand slam, Framber Valdez golpeó a Salazar en el protector de pecho con otro sinker con Anthony Volpe en el plato, una jugada que al principio se interpretó como intencional y se cuestionó si el lanzador estaba molesto por el batazo de Trent Grisham.

Valdez se disculpa

Tras el compromiso, el mismo Framber Valdez manifestó haberse disculpado con el receptor César Salazar. “Lo que nos pasó fue que nos cruzaron”, dijo.

“Pedí ese lanzamiento, lo hice y nos cruzaron. Bajamos al dugout, me disculpé con él y le pedí disculpas, y asumo toda la responsabilidad”, expresó. “Pudimos hablarlo (…) En su casillero y todo está bien entre nosotros. Son cosas que pasan en el béisbol. Pero sí, lo hablamos y estamos bien”.

A Salazar le preguntaron sobre lo ocurrido en el campo donde fue golpeado. “No”, dijo. “No fue intencional (…) Había mucho ruido en el estadio y Creí haber presionado el botón, pero presioné el botón equivocado. Esperaba otro lanzamiento, pero no fue así”.

Posteriormente, aseguró que sostiene una buena relación con el serpentinero zurdo.