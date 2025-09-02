MLB: José Altuve tiene estos números ante los Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 2 de septiembre comienza un nuevo capítulo de una de las rivalidades más electrizantes de los últimos años dentro de la Major League Baseball. Estamos hablando de la serie que tendrán que disputar los Yankees de Nueva York vs. Astros de Houston en el Daikin Park y es aquí donde la figura de José Altuve adquiere un protagonismo innegable.

El pelotero de 35 años se ha encargado de demostrar que es uno de los mejores talentos y bateadores que se han visto dentro de las Grandes Ligas en las últimas par de décadas. Además, se ha establecido como un verdadero dolor de cabeza para el conjunto neoyorquino, tanto en ronda regular como en la postemporada.

Su historia frente a los bombarderos ha estado llena de gloria y polémica, pero lo que se ha dejado claro es que le tiene medido el pulso a la franquicia más ganadora de este deporte, con 27 Series Mundiales en su vitrina y de la cual no han podido ganar otra desde el 2009.

José Altuve – Astros de Houston

Durante el pasado mes de agosto no mostró su mejor versión ofensiva, pero fue más que efectivo para su equipo tras disputar un total de 27 juegos en los que dejó promedio ofensivo de .231, con 13 carreras anotadas, 25 imparables, tres dobles, cinco cuadrangulares, ocho remolcadas, tres bases robadas, nueve boletos y 18 ponches.

A pesar de todo esto, cuando le toca enfrentar a los “Bombarderos”, tiene unos números que cualquier pelotero quisiera tener ante uno de sus máximos rivales. En 75 compromisos disputados vs. Yankees, luce un promedio ofensivo de .279, 83 hits, 15 jonrones, 32 remolcadas, 46 carreras anotadas, 15 bases robadas y 26 boletos.

Finalmente, José Altuve no ha dejado de impresionar al mundo con su talento y por eso se ha convertido en una de las historias más inspiradoras de este deporte. Su trayectoria con los Yankees de Nueva York resalta aún más su categoría al ser un grave problema que no logra frenar la organización más ganadora del mejor béisbol del mundo.