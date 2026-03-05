¿Hará historia? Emisael Jaramillo busca la gloria en tres Stakes de Grado este sábado en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Emisael Jaramillo atraviesa un momento estelar en el Classic Meet. Tras consolidar su liderato en la estadística de victorias, el "as de la fusta" asume este sábado un reto de dimensiones globales: conquistar tres de los compromisos selectivos más importantes de la jornada en el mítico óvalo de Santa Anita Park.

Tridente de lujo: Las cartas clásicas de Jaramillo en California

La jornada de este sábado en Arcadia será el escenario donde el fusta criollo intentará sentenciar la semana con tres trofeos de Stakes. A continuación, los detalles de sus compromisos de élite:

1. Wayne Hughes Beholder Mile Stakes (G1)

Ejemplar: Simply Joking

Entrenador: Michael McCarthy

Distancia: 1.600 metros (1 milla)

Superficie: Arena

Premio: $300.000

Perspectiva: Jaramillo buscará el triunfo en la prueba reina de la tarde sobre esta potra de gran potencial, en un duelo de velocidad y resistencia sobre el óvalo principal.

2. San Felipe Stakes (G2)

Ejemplar: Robusta

Entrenador: Doug O'Neill

Distancia: 1.700 metros (1 1/16 millas)

Superficie: Arena

Premio: $200.000 (aprox.)

Perspectiva: El jinete venezolano conducirá a este prospecto del laureado Doug O'Neill. La prueba es clave en la ruta hacia los grandes eventos del segundo semestre y el fusta nacional es la garantía de confianza en los estribos.

3. Frank E. Kilroe Mile Stakes (G2)

Ejemplar: Mi Bago

Entrenador: Mark Casse

Distancia: 1.600 metros (1 milla)

Superficie: Grama

Premio: $200.000 (aprox.)

Perspectiva: Bajo la tutela del miembro del Salón de la Fama, Mark Casse, Jaramillo guiará a este especialista en el césped en un sprint de larga duración donde la colocación inicial será determinante para el éxito.

Rumbo a la consolidación en Santa Anita Park

Con estos tres compromisos de Grado (G1 y G2), Emisael Jaramillo no solo busca incrementar su cuenta de victorias, sino también asegurar su posición como el jockey más confiable para los eventos estelares de la costa oeste.