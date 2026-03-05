Hipismo

Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el jueves 5 de marzo

La información para combinar en el programa de ocho competencias

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 09:00 pm
Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el jueves 5 de marzo
NYRA
Suscríbete a nuestros canales

Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 2:10 p.m., hora venezolana.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Datos hípicos para Aqueduct, New York

Las ocho carreras programadas fueron diseñadas en pista de arena. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.300m, arena (2:10 p.m. VEN)

  • Tactical Trackstar (7) baja de categoría y podría volver a la senda del triunfo.
  • Strand Road (3) ha demostrado ser prometedor en condiciones más difíciles.
  • Magni (4) es otro que podría considerar bajar de categoría.

Segunda carrera: 1.600m, arena, (2:42 p.m. VEN)

  • Ridgewood Runner (1) ganó de forma impresionante y podría seguir en este ascenso de categoría.
  • Wynstock (5) ganó bien en una carrera similar y podría representar la principal amenaza.
  • Bourbon Day (3) baja de categoría y también podría decidir.

Tercera carrera: 1.400m, arena (3:13 p.m. VEN)

  • Cara's Dreamweaver (3) podría recuperarse de una última carrera decepcionante.
  • Heavenly Light (5) baja de categoría y puede representar una amenaza.
  • Chocolatechocolate (4) ha sido consistente en una agrupación similar.

Cuarta carrera: 1.400m, arena (3:44 p.m. VEN)

  • No Difference (7) podría ser la carrera para vencer en su debut.
  • Quinns Silent Roar (4) terminó en un buen segundo lugar la última vez y podría decidir.
  • Game And Blue (3) es otra a considerar.

Quinta carrera: 1.400m, arena (4:15 p.m. VEN)

  • CATHEDRAL AISLE (8) baja de categoría y parece estar bien posicionada para romper su virginidad. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Sexta carrera: 1.200m, arena (4:46 p.m. VEN)

  • Stewie (8) tiene una gran forma en esta distancia y parece estar bien para recuperarse de un reciente tercer puesto.
  • Looms Boldly (2) terminó segundo la última vez y debería estar cerca.
  • Timaeus (5) es otro a considerar.

Séptima carrera: 1.300m, arena (5:17 p.m. VEN)

  • Merica's Back (4) parece estar en una buena posición para repetir su impresionante victoria en carrera similar.
  • Beary Funny (3) puede aprovechar su reciente segundo puesto.
  • What's Up Bro (5) es otro a tener en cuenta.

Octava carrera: 1.200m, arena (5:18 p.m. VEN)

  • Manhattan Chrome (7) baja de categoría y podría mejorar con respecto a su debut.
  • Tinseltown (2) quedó tercero en una carrera similar dos carreras atrás.
  • Tampa Storm (6) Carrera muy pareja, en la que podría aprovechar su buena condición.
  • Languid (8) debuta y podría ser cualquier cosa esta carrera.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Puerto Rico Republica Dominicana
Miércoles 04 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?