Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el jueves 5 de marzo

Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 2:10 p.m., hora venezolana.
Las ocho carreras programadas fueron diseñadas en pista de arena. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.300m, arena (2:10 p.m. VEN)
- Tactical Trackstar (7) baja de categoría y podría volver a la senda del triunfo.
- Strand Road (3) ha demostrado ser prometedor en condiciones más difíciles.
- Magni (4) es otro que podría considerar bajar de categoría.
Segunda carrera: 1.600m, arena, (2:42 p.m. VEN)
- Ridgewood Runner (1) ganó de forma impresionante y podría seguir en este ascenso de categoría.
- Wynstock (5) ganó bien en una carrera similar y podría representar la principal amenaza.
- Bourbon Day (3) baja de categoría y también podría decidir.
Tercera carrera: 1.400m, arena (3:13 p.m. VEN)
- Cara's Dreamweaver (3) podría recuperarse de una última carrera decepcionante.
- Heavenly Light (5) baja de categoría y puede representar una amenaza.
- Chocolatechocolate (4) ha sido consistente en una agrupación similar.
Cuarta carrera: 1.400m, arena (3:44 p.m. VEN)
- No Difference (7) podría ser la carrera para vencer en su debut.
- Quinns Silent Roar (4) terminó en un buen segundo lugar la última vez y podría decidir.
- Game And Blue (3) es otra a considerar.
Quinta carrera: 1.400m, arena (4:15 p.m. VEN)
- CATHEDRAL AISLE (8) baja de categoría y parece estar bien posicionada para romper su virginidad. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.
Sexta carrera: 1.200m, arena (4:46 p.m. VEN)
- Stewie (8) tiene una gran forma en esta distancia y parece estar bien para recuperarse de un reciente tercer puesto.
- Looms Boldly (2) terminó segundo la última vez y debería estar cerca.
- Timaeus (5) es otro a considerar.
Séptima carrera: 1.300m, arena (5:17 p.m. VEN)
- Merica's Back (4) parece estar en una buena posición para repetir su impresionante victoria en carrera similar.
- Beary Funny (3) puede aprovechar su reciente segundo puesto.
- What's Up Bro (5) es otro a tener en cuenta.
Octava carrera: 1.200m, arena (5:18 p.m. VEN)
- Manhattan Chrome (7) baja de categoría y podría mejorar con respecto a su debut.
- Tinseltown (2) quedó tercero en una carrera similar dos carreras atrás.
- Tampa Storm (6) Carrera muy pareja, en la que podría aprovechar su buena condición.
- Languid (8) debuta y podría ser cualquier cosa esta carrera.