MLB: Giancarlo Stanton jugará esta posición por primera vez frente a Houston

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva York comenzará una serie de tres compromisos ante los Astros de Houston en el Daikin Park. Ante esta situación, uno de los principales bateadores de su roster activo tendrá que asumir un nuevo rol defensivo desde hace más de dos años.

El manager del conjunto neoyorquino, Aaron Boone, confirmó que Giancarlo Stanton será el encargado de cubrir el jardín izquierdo este lunes 2 de septiembre, un movimiento que llama la atención dentro de la alineación neoyorquina.

La decisión, anunciada en el programa Talkin’ Yanks, marca un regreso a la defensa para el toletero que ha sido utilizado mayormente como bateador designado en las últimas temporadas. Además, será la primera vez que Stanton juegue en esa posición desde 2023.

Giancarlo Stanton – Yankees de Nueva York

La expectativa en torno a Stanton es alta, no solo por el impacto ofensivo que suele ofrecer con su poder en esta parte de la campaña, sino que, con la limitación de Aaron Judge a jugar solo como designado, se ve obligado a tener que dar lo mejor de sí en los jardines en esta recta final del 2025.

La figura del cañonero ha estado marcada por altibajos en cuanto a disponibilidad. Lesiones recurrentes en los isquiotibiales y otras molestias musculares han condicionado su tiempo de juego. Sin embargo, desde su regreso, no ha parado de batear y es por esto que tendrá que cubrir una nueva posición en la búsqueda de su cuerpo técnico en tener el mejor lineup posible.

Sin duda alguna, Giancarlo Stanton será uno de los temas más mencionados en las próximas horas por su participación por primera ocasión en el jardín izquierdo desde el 2023. Su producción en ambos roles será fundamental para que los Yankees de Nueva York logren sus objetivos colectivos.