MLB: ¡Histórico! Juan Soto implanta récord sin precedentes en el beisbol (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto recibió críticas al iniciar la presente temporada de Grandes Ligas. Sin embargo, poco después hizo los ajustes necesarios y está marcando un año histórico con los Mets de Nueva York, equipo que lo firmó en la off-season con un contrato histórico.

"La Fiera", como es apodado, ha dejado claro que es de los mejores bateadores de todo el beisbol, siendo referencia entre los latinos que hacen vida en el mejor beisbol del mundo. El jardinero quisqueyano se acerca a una nueva campaña con 40 jonrones y sin duda, es una de las principales piezas ofensivas del equipo dirigido por Carlos Mendoza.

Récord nunca antes visto para Juan Soto

Soto ha alcanzado un hito histórico en las Grandes Ligas al convertirse en el primer latino en registrar una temporada con más de 35 jonrones, 20 bases robadas y 110 bases por bolas. Este logro no solo refleja su poder y velocidad, sino también una disciplina y visión de bateo excepcionales, cualidades que lo distinguen entre los mejores jugadores de la MLB. Su capacidad para combinar estas tres facetas del juego en una sola campaña subraya el nivel de talento y consistencia que ha mostrado, consolidándolo como uno de los peloteros más completos de su generación.

Este récord marca un antes y un después en la historia de los jugadores latinos en la MLB colocando al dominicano en un lugar privilegiado junto a los grandes nombres de la pelota. Su logro va más allá de los números: representa un ejemplo de cómo un jugador puede dominar múltiples aspectos del juego al más alto nivel.

En su primera temporada con los Mets de Nueva York, Juan Soto ha dejado una huella impresionante en apenas 136 juegos durante el 2025. El dominicano ha conectado 104 hits, de los cuales 53 han sido extrabases, mostrando un equilibrio notable entre poder y contacto. Además, ha impulsado 90 carreras y ha anotado 104, destacando su capacidad para contribuir tanto en la ofensiva como en el marcador.

También ha demostrado velocidad y agresividad en las bases con 26 robos, mientras mantiene un sólido promedio de .257. Estos números reflejan no solo su talento natural, sino también su versatilidad y consistencia, consolidándolo como una pieza clave en el debut de su carrera con los "Metropolitanos" y como uno de los jóvenes más completos de las Grandes Ligas.