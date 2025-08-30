Juan Soto muy cerca de alcanzar esta cifra de jonrones por segunda vez en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Mets de Nueva York, Juan Soto, disparó este sábado par de cuadrangulares en el enfrentamiento ante los Marlins de Miami y llegó a 35 en la campaña 2025. Encuentro que se llevó a cabo en el City Field, casa del conjunto de Queens.

Este sería su tercer jonrón de sus últimos siete compromisos; la quinta vez en la campaña que batea cuadrangulares en días consecutivos y que conecta dos jonrones en un juego. Soto se encuentra a solo cinco vuelacercas de alcanzar los 40 por segunda vez en su carrera.

Asimismo, está a 16 impulsadas de alcanzar las 100 por cuarta ocasión en su carrera y a 24 de las 700 de por vida.

El primero de Juan Soto

Corría la parte baja de la cuarta entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho dominicano Edward Cabrera. Para ese momento, el compromiso se encontraba ocho (8) carreras por cinco (5) a favor del conjunto visitante.

Con dos outs en la pizarra y al primer lanzamiento que vio de Cabrera, un slider de unas 89 millas por hora en la zona interna del homeplate, Soto haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Juan Soto tuvo una velocidad de salida de 97.8 millas por hora y recorrió 386 pies de distancia.

El segundo

Corría la parte baja de la sexta entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo Cade Gibson. Para ese momento, el compromiso se encontraba ocho (8) carreras por seis (6) a favor del conjunto visitante.

Con un outs en la pizarra, corredor en la inicial y al primer lanzamiento que vio de Gibson, un sinker de unas 91 millas por hora en la zona interna del homeplate, Soto haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Juan Soto tuvo una velocidad de salida de 111.6 millas por hora y recorrió 382 pies de distancia.

Sus números

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1055 hits, 236 jonrones y 676 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .254/.394/.501 (Avg/Obp/Slg); en 476 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 121 imparables, 35 cuadrangulares, anotado 102 e impulsado 84. Ha recibido 110 boletos y 115 ponches.