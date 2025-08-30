MLB: Francisco Lindor conecta su noveno leadoff de la temporada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, despachó este sábado el vigésimo sexto (26) cuadrangular de la campaña 2025, en el encuentro ante los Marlins de Miami. Compromiso que se disputó en el City Field, casa del conjunto de la Gran Manzana.

Este es su primer jonrón de los últimos siete juegos. No conectaba batazo de vuelta entera desde el pasado 21 de agosto. De sus 26 jonrones, 10 de ellos han sido conectados en el primer episodio y nueve para abrir el marcador de su equipo. En su carrera, Lindor ha conectado 29 leadoff.

El primero de Lindor

Corría la parte baja de la primera entrada, cuando el torpedero llegó al plato a consumir su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho dominicano Edwar Cabrera. Para ese momento, el compromiso se encontraba cinco (5) carrera por cero (0) a favor de los visitantes.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una buena sin pitcheo malos, Cabrera dejó un cambio de unas 93 millas por hora colgada en el mero centro del homeplate, lanzamiento que Lindor no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Francisco Lindor tuvo una velocidad de salida de 102.3 millas por hora y recorrió 367 pies de distancia.

Sus números

Francisco Lindor se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, quinta con el conjunto Nueva York. El shortstop tiene un promedio vitalicio de .274, con 1639 hits, 274 jonrones y 846 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .270/.338/.464 (Avg/Obp/Slg); en 545 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 147 imparables, 26 cuadrangulares, anotado 93 e impulsado 76. Ha recibido 46 boletos y 115 ponches.