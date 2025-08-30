MLB: Junior Caminero acelera tras el All-Star y apunta a marca insólita

Suscríbete a nuestros canales

Junior Caminero es el pelotero de moda en 2025 de Grandes Ligas. El dominicano está teniendo una temporada impresionante para su corta edad; pero lo que ha mostrado tras el Juego de Estrellas, lo acerca a marcas que registro antes del All-Star con menos juegos disputados.

Con menos turnos al bate, Caminero ha elevado su promedio de bateo, OBP, SLG y OPS luego del All-Star. Lo que demuestra un rendimiento sensacional, pero además, tiene 16 cuadrangulares y 40 hits por los 23 y 90 de la primera mitad. Lo que podría alcanzar en la segunda parte del año sería brutal para el dominicano.

En una temporada de transición para Rays de Tampa Bay, han logrado brindarle experiencia a muchos de sus peloteros jóvenes. La idea no es otra que prepararlos para campañas competitivas más adelante, con Junior Caminero como eje de esa reconstrucción.

Números de Junior Caminero con Rays de Tampa Bay en 2025

Junior Caminero está desarrollando una campaña 2025 sensacional. Con solo 21 años, el poder que ha mostrado y la consistencia son impropias para un jugador de ese calibre. En ese contexto, sus registros podrían marcar un antes y un después para los próximos talentos de la MLB.

Números de Junior Caminero en 2025

- 128 juegos, 504 turnos, 79 anotadas, 130 hits, 22 dobles, 39 jonrones, 94 impulsadas, 7 bases robadas, 31 boletos, 111 ponches, .258 promedio, .300 OBP, .534 SLG, .833 OPS

¿Es Junior Caminero la nueva narrativa ofensiva en Grandes Ligas?

Junior Caminero no solo está produciendo, está redefiniendo lo que serán los próximos peloteros en Grandes Ligas. En 2025 ha mostrado una madurez impresionante, con menos juegos, más jonrones y un OPS superior. El dominicano es un símbolo de la nueva narrativa ofensiva joven para los próximos años.

Tampa Bay está desarrollando un grupo de peloteros de mucha calidad. Hay un cambio generacional que llamará la atención en los próximos años: peloteros que no piden permiso, que producen y se convierten en líderes en equipos de mucha importancia en la liga.