MLB: Junior Caminero iguala esta marca de jonrones en los Rays

La temporada de la Major League Baseball ha estado marcada por actuaciones estelares, pero pocas tan sorprendentes como la del tercera base Junior Caminero. El dominicano ha sido, sin lugar a dudas, el bateador más dominante en la organización de los Rays Tampa Bay.

El pelotero de 22 años está en medio de su primera campaña completa en las Grandes Ligas. Gracias a su producción en este 2025, se ha convertido en uno de los bates más temidos de la Liga Americana y ya es parte de la historia de su franquicia.

Antes de la jornada de este martes 26 de agosto, acumula 39 cuadrangulares, una cifra que lo coloca empatado en el segundo lugar de mayor cantidad de jonrones en una sola temporada en toda la historia de los Rays.

Junior Caminero hace historia con los Rays

Por si fuera poco, lo impresionante es que todavía falta más de un mes de calendario regular, lo que abre la puerta a que no solo supere ese registro, sino que también se acerque al récord absoluto que está en manos de Carlos Peña (46).

Con una combinación explosiva de disciplina en el plato y poder descomunal, atributos que lo han convertido en pieza clave dentro del terreno de juego, a pesar de que su organización tiene pocas posibilidades de clasificar a la postemporada.

En resumen, Junior Caminero no solo está escribiendo páginas doradas en los libros de récords, sino que también comienza a dar pasos agigantados para consolidarse como la auténtica cara de la franquicia y una nueva estrella dentro del mejor béisbol del mundo.