¡Entérate de todos los detalles! Este sábado llega el British Champions Day en Ascot

La jornada del sábado en el hipódromo de Royal Ascot, en Ascot, Inglaterra, se vestirá de gala con el desarrollo del British Champions Day o Día de los Campeones Británicos. Que mejor nombre para esta serie de cinco carreras en las cuales estarán participando cuatro de los mejores ejemplares ubicado en el Longines World's Best Racehorse Rankings. Con una prueba de la serie “Si ganas, estás adentro” para la Breeders’ Cup Turf.

Breeders’ Cup: El QIPCO Champion Stakes otorga un puesto directo a la BC Turf

El sábado 18 de octubre, el Día de los Campeones Británicos QIPCO en Ascot tendrá la presencia de cuatro de los diez mejores caballos del mundo: Las cinco carreras del Grupo 1 anunciadas el lunes son lideradas por Ombudsman, Field Of Gold, Delacroix y Calandagan.

El QIPCO Champion Stakes, con un premio de 1,3 millones de libras, promete ser una de las carreras del año, con Ombudsman, el caballo mejor valorado del mundo lidera al grupo de competidores para la carrera que será en 2.000 metros sobre césped. La rivalidad del caballo propiedad de Godolphin, y Delacroix, de Coolmore, ahora tendrán que vérselas con el entrenado por Aidan O'Brien Calandagan, ganador del King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) de este año y segundo en esta carrera en 2024. Estos tres de los ocho mejores caballos de césped del mundo según el Longines World's Best Racehorse Rankings.

Field Of Gold, el segundo mejor caballo del mundo, hará su tan esperada reaparición en el QIPCO Queen Elizabeth II Stakes, con un premio de 1,1 millones de libras. El potro de Juddmonte, propiedad de John y Thady Gosden, ha tenido tiempo para recuperarse tras sufrir una cojera tras el Sussex Stakes, donde terminó cuarto. Field Of Gold, es ganador de la Irish 2.000 Guineas (G1) en Curragh y la St. James's Palace Stakes (G1) en Royal Ascot, dos de las triadas inglesas.

Luego está el QIPCO British Champions Sprint Stakes, con un premio de 500.000 libras, cuenta con 21 confirmados, incluyendo al ganador del año pasado, Kind Of Blue.

En el QIPCO British Champions Fillies & Mares Stakes, con un premio de 500.000 libras, estará presente la heroína del año pasado buscar defender su corona, Kalpana, que viene de correr el Prix de l'Arc de Triomphe G1 hace poco más de una semana; podría aspirar a convertirse en la tercera yegua en ganar esta carrera dos veces desde que se estableció como Princess Royal Stakes en 1946.

Cierra el grupo de carreras la QIPCO British Champions Long Distance Cup, dotada con 500,000 libras, que confirma a seis participantes al disputarse por primera vez como Gr.1. Entre ellos, Trawlerman de 7 años entrenado por John y Thady Gosden ganó esta carrera en 2023 y terminó segundo, detrás de Kyprios, en 2024. Este año, ha lucido mejor que nunca al batir el récord de la pista al ganar la Gold Cup en Royal Ascot (Gr1).