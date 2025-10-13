Todo listo para la edición 41 del Gran Premio Latinoamericano (G1)

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de correrse la edición número 41 del Gran Premio Latinoamericano (G1), que se disputará en pista de césped y tendrá una longitud de 2.000 metros, con un premio total de $300.000. La sede de este evento será el Hipódromo de Gavea, Brasil, que se convertirá por cuarta vez en el lugar donde se celebra el importante campeonato del turf sudamericano, organizado por el Jockey Club Brasileiro.

Latinoamericano llegará a su edición 41 en fecha confirmada

La Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carreras (OSAF), este miércoles dio a conocer los 14 posibles ejemplares participantes para la edición 41 del Gran Premio Latinoamericano (G1) que, en la actualidad, es la competencia más significativa de Latinoamérica, con el premio más grande que se puede obtener.

La presente edición se correrá este sábado 18 de octubre entre los Jockey Clubes de los hipódromos que son parte de la OSAF, y que están presente Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Brasil.

Con todos los protagonistas en suelo brasileño, el Latino 2025 entra en su etapa final de preparación. El ambiente en La Gávea reunirá a los mejores pura sangre del continente en una sola pista. De esta manera, los 15 participantes extranjeros ya están instalados en La Gávea: 9 del Perú, 3 de Chile, 2 de Argentina y uno de Uruguay, todos en perfectas condiciones y en la cuenta regresiva hacia la gran jornada internacional.

Argentina, estará presente con Vundu, y Need You Tonight. Uruguay, será representado por Olympic Olympic.

Por el lado del Perú, su equipo está compuesto por Boudica, Enforceable, Il Omare, Kanko, Happy Man y King Mo, estos correrán el Gran Premio Latinoamericano (G1), mientras que Mathilde y Amazonka participarán del Gran Premio Marciano de Aguiar Moreira (G2), y Furioso Hit lo hará en el Gran Premio Julio Capua (G2), todos sobre césped.

En tanto, Chile estará representado por My Way, Daktari y Medjool. El anfitrión Brasil, estará con Ethereum, Obataye y Seiquevouteamar.

El Gran Premio Latinoamericano es una competencia que se creó para los jockeys clubes que participan en hipódromos de Sudamérica. Es la carrera insignia de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), que es la entidad que defiende a las organizaciones turfísticas sudamericanas en los espacios internacionales.