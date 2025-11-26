Fórmula 1: Esto necesita Lando Norris para ser campeón en el GP de Catar

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de la Fórmula 1 llega a la penúltima carrera de la temporada 2025 con tres pilotos en la pelea por el título: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. El Gran Premio de Catar se disputará el domingo 30 de noviembre en el circuito de Losail, carrera 23 del calendario.

Además, para más emoción de los fanáticos de la categoría reina del automovilismo mundial, este fin de semana el programa de carrera estará apretado, ya que hay 33 puntos en juego, debido a que el día sábado se disputará la sexta y última F1-Sprint.

Lando Norris llega como líder de la clasificación con 390 puntos y 24 de ventaja sobre sus dos escoltas de la clasificación, Piastri y Verstappen, que están empatados en el segundo lugar de la tabla de posición con 366 unidades.

¿Qué necesita Norris para ser campeón?

El primero en la lista para lograr el título, es Norris, que tiene su primera oportunidad de definir todo en la penúltima fecha, algo que era impensable tras el regreso de las vacaciones en agosto, cuando el piloto de McLaren se retiró del GP de Países Bajos y vio ganar a su compañero, Oscar Piastri, que en ese momento se consolidaba como líder de la clasificación.

Pero la suerte le dio una palmada el inglés, ya que logró recomponer su temporada de sube y baja; desde finales de agosto, Norris logró hilar una seguidilla de buenos resultados que se conjugaron con el bajón mental de Piastri, ambas situaciones le permitieron volver a la cima de la clasificación con el triunfo en el GP de México y luego lo consolidó con la victoria en Brasil.

Pero la descalificación en Las Vegas le complicó un poco el camino a Norris, ya que para ser campeón con una fecha de anticipación, el piloto del equipo McLaren necesita sacarle como mínimo dos puntos a sus escoltas, pero el problema será si logra controlar la presión y evitar llegar a la última carrera con el título en juego.

Recordemos que la última vez que la lucha por el campeonato llegó activa al GP de Catar fue en 2021, en esa ocasición, Lewis Hamilton logró el triunfo e igualó a Max Verstappen en la cima de la tabla de posiciones y obligó a definir todo en la última carrera en Abu Dabi.

Su lugar en la historia

Sí Norris logra la hazaña, se convertiría en campeón mundial número 35 de la historia y en el decimoprimer británico en alzar el título, el último piloto de este país en unirse a la lista fue Jenson Button en 2009.

Cómo le ha ido a Norris en Catar

Esta carrera no ha sido una de las más favorables para Norris, ya que en sus tres participaciones en el Gran Premio de Catar terminó en noveno puetos, décimo y un tercer lugar en 2023. Mientras que en pole position las cosas mejoran un poco, porque registra un tercero, cuarto y décimo.