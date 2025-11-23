Fórmula 1: McLaren perdió la mano más importante del año en Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

McLaren se ha mostrado sólida durante toda la temporada 2025 de Fórmula 1. Han cometido pocos errores y en su mayoría fueron por los pilotos o pits. Sin embargo, la mano que perdieron en el Gran Premio de Las Vegas, podría ser un antes y un después en el campeonato.

Lando Norris (2°) y Oscar Piastri (4°) fueron descalificados del GP de Las Vegas. Los comisarios descubrieron un desgaste excesivo en las tablas de deslizamiento del monoplaza: por debajo del mínimo legal requerido (9 mm). Una situación que deja en manifiesto el nerviosismo del equipo.

Ante esta situación, Max Verstappen que ganó la carrera en Las Vegas, se acerca a solo 24 puntos del liderato de pilotos. Algo impensado por el neerlandés que ya estaba mirando al 2026. Sin embargo, el error garrafal de McLaren le abre las puertas en la lucha por el campeonato.

El error de McLaren que reabre la batalla por el título

La descalificación de ambos McLaren en el Gran Premio de Las Vegas traerá cola en lo que resta de campeonato. No es solo perder puntos y que tu rival este a solo 24 unidades del liderato; es la manera como sucede todo y en momento en el que ocurre.

Lando Norris recibió la instrucción de reducir el ritmo en las vueltas finales para evitar el desgaste en el auto. Sin embargo, fue insuficiente para evitar la infracción. Básicamente McLaren se disparó en el pie a conciencia y ahora el campeonato está al rojo vivo.

Max Verstappen estaba resignado tras el Gran Premio de Brasil. Entendió que debía centrarse en 2026, pero el error de McLaren no solo reabre la batalla por el título de pilotos; además, deja abierta una herida en el seno del equipo por su falta de apoyo a un piloto.

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 2025