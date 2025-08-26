McLaren a la caza de este récord histórico en la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

El equipo McLaren va rumbo a una de las mejores temporadas de su carrera deportiva, la escudería británica en 2025 ha dominado la Fórmula 1 con Lando Norris y Oscar Piastri de manera indiscutible, algo que no hacía desde hace más de cuatro décadas.

Hay que remontarse hasta la temporada de 1988 para ver a McLaren con un dominio tan abrumador, en esa ocasión se impuso en 15 de 16 rondas posibles. En la actualidad todo apunta a que el equipo británico ganará los 10 grandes premios restantes para superar todos los principales números en la Fórmula 1, a menos que ocurra una calamidad entre Norris y Piastri.

En lo que va de la temporada 2025, la dupla de McLaren acumula 24 podio, 11 victorias, 8 pole position, 9 vueltas rápidas y 550 vueltas lideradas.

Récord absoluto de dobletes

En la Fórmula 1 hay varios equipos que han marcado un dominio absoluto durante una o más temporadas en los 75 años de historia de la categoría reina del automovilismo. Ejemplo de esto, fue Ferrari 1999-2004 y Mercedes entre 2014-2021.

En los dos casos, la dupla de pilotos de los equipos mencionados, lograron establecer varios récords y uno de ellos, fue el de uno-dos (dobletes) al final de un Gran Premio, que ostentan Ferrari y Mercedes con cinco cada uno.

La escudería italiana lo hizo en dos oportunidades, la primera vez fue en 1952 y otra en 2002, mientras que la marca alemana igualó el registro en 2014 y luego lo repitió entre finales de 2015 y principios de 2016.

Ahora McLaren está a una carrera de unirse a este selecto club, si Norris y Piastri ganan el 1-2 el GP de Países Bajos pautado para el 31 de agosto.

El dominio de McLaren en 2025 empieza a hacer ruido histórico, no solo dentro de la escudería sino también en la Fórmula 1. La dupla Norris-Piastri ya igualó la mayor cantidad de dobletes seguidos de la marca que lograron Ayrton Senna y Alain Prost en 1998 con cuatro.

Recordemos que el equipo llegó a la cifra redonda de triunfos de 200 en el pasado Gran Premio de Hungría.

Mejor temporada de McLaren en la F1 (1988):

15 victorias

15 pole position

10 vueltas Rápidas

25 podios

4 dobletes

1.003 vueltas lideradas