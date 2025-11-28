La Old School del Reggaetón ya tiene segunda parte: Conoce la fecha

Suscríbete a nuestros canales

Gracias al éxito que tuve la primera parte del concierto Old School del Reggaetón, realizado en El Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada, se viene la segunda parte. Será un show único, en el que artistas internacionales llegarán a Venezuela, para derrochar talento.

La mañana de este viernes 28 de noviembre se realizó una rueda de prensa, para dar a conocer detalles de la celebración musical pautada para abril del 2026. Aunque no revelaron el recinto, adelantaron algunos artistas que ya están confirmados.

Celebración para el 2026

José Luis Nieves mejor conocido como R.K.M, la agrupación Fulanito y el grupo musical panameño La Factoría, son quienes prometen dar un espectáculo único.

La primera parte del Old School del Reggaetón se realizó el pasado 15 de noviembre en el Estadio Monumental, con la participación de grandes exponentes del género urbano como Ivy Queen, Tito El Bambino, De la Ghetto, Alexis y Fido, Baby Rasta, Franco el Gorila, entre otros.

Los voceros de la productora More Experience, notificaron que el concierto tiene 6 artistas confirmados de los cuales solo revelaron el nombre de tres, lo ha despertado intriga en el público amante del Reggaetón, de quiénes serán los otros.

Marca solo de More Experience

En este sentido, la productora ha entregado a la prensa un comunicando, asegurando que son la única empresa en el país con la autorización de utilizar el nombre “Old School del Reggaetón”.

“Somos los únicos encargados de utilizar el nombre en cualquier gestión, planificación y organización de More Experiencie. No nos hacemos responsable por publicidad, promociones y ofertas engañosas de terceros no autorizados”, escribieron.