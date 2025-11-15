De La Guetto ya se encuentra en Venezuela para concierto en el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

La noche del viernes 14 de noviembre arribó a Venezuela el cantante Rafael Castillo Torres, mejor conocido como De La Guetto. El artista se estará presentando este sábado en un concierto único en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, junto a otros máximos exponente del reggaetón.

Gran llegada al país

El artista llegó en la compañía de su equipo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el que fue recibido con emoción por el público y un grupo de periodistas.

Para el exponente es una emoción regresar a Venezuela, que considera su segunda casa y que tenía cinco años que no lo visitaba.

“Vamos a celebrar en grande, es para traerle alegría a la gente, amo a los venezolanos, será un show único con todas las leyendas. Tenemos un show nuevo, estarán los clásicos de siempre, pero también nuevos temas”, comentó.

Detalles del show

El espectáculo lleva por nombre Old School del Reggaetón, con los íconos más duros del género como Ivy Queen “La Caballota”, Tito El Bambino, Baby Rasta, Tony Dize, Alexis y Fido, Franco El Gorila, entre otros.

La productora del show ha informado que las puertas se abrirán para el público desde las diez de la noche, y tendrán diversas sorpresas para la gente como buena gastronomía, seguridad, estacionamiento y atención médica.