Confirman un nuevo concierto en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas

La ola de conciertos en Venezuela sigue trayendo nuevos y grandes conciertos país, y, en esta ocasión será el turno del cantante de trap, Almighty, quien llegará con todo su talento a uno de los escenarios más importantes en la actualidad.

Fueron las empresas Indus3 y Qubix Productions, las encargadas de dar a conocer la noticia a través de las redes sociales, la cual emocionó mucho a los fans del reconocido artista cubano que, paulatinamente ha estado retomando su carrera musical.

Fecha y venta de entradas

El Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada en Caracas será la ventana para que los seguidores del cantante, disfruten de temas como “Vacío”, “Esclava remix” y “Asalto”, el próximo 2 de noviembre de 2025.

Sin embargo, su presentación será específicamente en el restaurante Siga La Vaca, ubicado en el imponente estadio que ha acogido a figuras como Luis Miguel, Karol G y Jowell & Randy.

“@almightytgc viene a Caracas a dominar el juego con su ‘ENDIOSAU TOUR’ CONFIRMADO”, escribieron en el post, donde mencionaron que, próximamente habilitarán la venta de entradas a través de maketicket.com.

¿Quién es Almighty?

Almighty, cuyo nombre real es Alejandro Mosqueda Paz, nació el 20 de enero de 1995 en Holguín, Cuba. A los seis años se trasladó con su familia a Carolina, Puerto Rico, donde se crio y comenzó su carrera musical.

Firmó con el sello Carbon Fiber Music en 2015, auspiciado por Farruko, y ganó notoriedad con canciones como "Amárrate las Timber", “Falso Profeta”, “Lazy Town” y la versión en español de “Panda”, junto a Farruko, que llegó al Hot Latin Songs de Billboard.

En 2019 lanzó su álbum debut La Bestia, con colaboraciones de alto perfil como Daddy Yankee, Bad Bunny, Cosculluela, Rauw Alejandro, Myke Towers y más, consolidando su posición en la escena del trap latino.

A partir de 2020 inició una transformación hacia la música cristiana con su proyecto Genelipsis, en el que trabajó con artistas como Funky, Alex Zurdo y Redimi2. Su tema “Filipenses 1:6” ganó el premio a la “Mejor Canción Urbana Cristiana” en los Premios Tu Música Urbano 2020.

En febrero de 2025, el medio Los 40 destacó su sinceridad sobre la lucha contra las adicciones, su proceso de desintoxicación y su rol como vocero de la clínica de rehabilitación Hacienda Nueva Vida, consolidando su mensaje de superación personal.

Además, en marzo de 2024 fue reportado como desaparecido, pero finalmente fue encontrado sano y salvo por agentes en una zona boscosa de Vega Alta, Puerto Rico.