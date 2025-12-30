LVBP: Ronald Acuña Jr. estará disponible como refuerzo para el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Aunque Tiburones de La Guaira no estará en el Round Robin, la fiesta de enero en el beisbol venezolano contará de igual manera con un invitado sumamente especial: Ronald Acuña Jr. El estelar jardinero venezolano, MVP de la Liga Nacional en el año 2023 con Bravos de Atlanta, está inscrito en la lista de jugadores disponibles para reforzar de Tiburones de La Guaira.

La noticia la adelantó el periodista Carlos Valmore Rodríguez, quien publicó en su cuenta de X el listado preliminar de los escualos, y posteriormente fue confirmada por el propio pelotero, a través de un video subido en las redes sociales del podcast "Detrás del Show", en donde Acuña Jr. afirmó estar "esperando a ver quién me agarra de refuerzo".

Ronald Acuña Jr., refuerzo de lujo

Por primera vez en su carrera, Ronald Acuña Jr. jugará un Round Robin en Venezuela, y curiosamente lo hará con una camiseta diferente a la de Tiburones de La Guaira. El criollo estará disponible para reforzar, y lo hará en buen estado de forma, ya que en sus 16 compromisos jugados en la 2025/26 con La Guaira bateó para .358/.507/.623/1.130, con cuatro vuelacercas y 12 impulsadas.

Si bien es la primera vez que "La Bestia" jugará Round Robin, no es la primera vez que estará en postemporada, ya que en la campaña 2022/23 jugó dos encuentros de la Gran Final entre Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

La gran interrogante que surge, sin duda, es saber qué equipo lo drafteará, aunque de igual manera es lógico pensar en que Cardenales de Lara, líder de la ronda regular, usará la primera elección del Draft para juntar a Ronald Acuña Jr. con su hermano, Luisangel Acuña, para así armar un lineup imponente en la búsqueda del bicampeonato.