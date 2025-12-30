LVBP: Carlos Guzmán mostró su talento en el primer juego del Comodín

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada suele ser el escenario donde se mide el carácter de los peloteros, y Carlos Guzmán dejó una muestra clara de ello en Puerto La Cruz el pasado lunes 29 de diciembre. El lanzador derecho asumió un reto mayúsculo en el primer juego de la Serie del Comodín de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional frente a Caribes de Anzoátegui.

El manager de los Tigres de Aragua, Oswaldo Guillén, volvió a confiar en Guzmán para apagar un incendio en el séptimo inning; cuando el encuentro se encontraba en un punto de alta tensión por los corredores en posiciones comprometidas y un solo out, el relevista subió a la lomita del Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel consciente de que cada lanzamiento podía definir el rumbo del duelo.

Tigres de Aragua – Carlos Guzmán

El comienzo no fue sencillo. Un imparable permitió la igualdad en el marcador y un boleto posterior llenó las bases, encendiendo las alarmas en el dugout aragüeño. Sin embargo, Guzmán encontró estabilidad tras reenfocar su trabajo y recordar el camino que fue importantísimo para luego concretar la victoria.

Desde ese punto, el derecho mostró temple y determinación. Ajustó su mecánica, recuperó la agresividad y comenzó a dominar a los bateadores con mayor precisión. Dos ponches consecutivos, uno buscando el contacto y otro sin ofrecer swing, le permitieron cerrar la amenaza y devolverle el control emocional al equipo visitante.

El lanzamiento del cutter fue fundamental para marcar la diferencia, un lanzamiento que utilizó con inteligencia para cerrar turnos y evitar daños mayores. En el octavo episodio, Guzmán volvió al montículo y sumó dos abanicados adicionales, completando una actuación sólida de una entrada y un tercio sin permitir carreras limpias.

Finalmente, Carlos Guzmán terminó llevándose la victoria y ratificó su importancia dentro del esquema de Guillén para lo que puede ser su presencia en la postemporada, si logran ganar el segundo y definitivo compromiso ante Caribes de Anzoátegui por la Serie de Comodín de la LVBP.