LVBP: Alberth Martínez vuelve a ser clutch y decisivo para Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

No cabe duda de que, al hablar de Alberth Martínez, hablamos de uno de los mejores y más poderosos bateadores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en su última década de acción. Con Magallanes se hizo leyenda, al convertirse en el máximo jonronero de la historia de la organización. Ahora, con Tigres, también está decidido a dejar su huella.

Aunque la temporada regular estuvo lejos de ser lo que el slugger esperaba, sí logró arreglárselas para dejar algunas pequeñas muestras del fenomenal talento que posee con el madero. Este lunes 29 de diciembre, en el primer juego de la Serie de Comodín, siguió con esa tónica, al tomar un turno que podría terminar siendo dorado para los bengalíes en la actual campaña.

Alberth Martínez y un hit decisivo

En la parte alta del séptimo episodio, Aragua sacó a relucir su buena ofensiva y tomó la ventaja en el primer juego de la Serie de Comodín en Puerto La Cruz, ante Caribes de Anzoátegui. Alberth Martínez fue decisivo, al entrar como emergente y conectar un vital sencillo, que trajo una rayita a la registradora para poner el juego 5-3. Al final, esta carrera marcó la diferencia dentro de un compromiso que culminó 5-4 en favor de los aragüeños.

"Hay que saberse controlar en momentos así. Ser muy paciente", resaltó Martínez en declaraciones posteriores, y vaya que es buen ejemplo de eso. En la temporada regular, el slugger derecho bateó para .315/.367/.463/.830 con hombres en posicion anotadora, además de sumar también un cuadrangular, seis extrabases y 23 impulsadas, todo en 54 turnos en esta situación.

La inconsistencia con el madero le ha negado a Alberth Martínez la posibilidad de ser titular indiscutible en estos Tigres de Aragua, sin embargo, sigue siendo un bate oportuno, y un toletero que confía plenamente en los suyos. "Son cuatro años consecutivos en la Serie del Comodín para los Tigres. Ese resultado está escrito".