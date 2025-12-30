Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia con un nuevo gol con el Al-Nassr

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo marca un nuevo gol al minuto 67 en el compromiso de este martes 30 de diciembre frente al Al-Ettifaq, en un encuentro que terminó en empate 2-2. El gol del portugués fue fortuito tras una serie de rebotes en el área.

El Al Nassr y el Al-Ettifaq protagonizaron un duelo intenso este martes 30 de diciembre, que finalizó con empate 2-2 en un encuentro marcado por la persistencia ofensiva y los constantes cambios de ritmo. En un partido cerrado y disputado en la mitad del campo, la experiencia volvió a ser un factor decisivo para equilibrar el marcador.

Cuando el compromiso parecía inclinarse en favor del conjunto local, apareció la figura más determinante del fútbol saudí. En el minuto 67, una jugada confusa dentro del área terminó favoreciendo al delantero portugués, que supo estar en el lugar correcto para empujar el balón al fondo de la red y mantener con vida a su equipo.

Cristiano Ronaldo y un nuevo gol

El tanto de Cristiano Ronaldo llegó tras una secuencia de rebotes producto de la presión ofensiva del Al Nassr. El balón quedó suelto luego de varios intentos defensivos fallidos, y el atacante no desaprovechó la oportunidad. Sin necesidad de un remate espectacular, el portugués resolvió con instinto goleador, una de las cualidades que ha definido su carrera a lo largo de los años.

Más allá de lo fortuito de la acción, el gol reflejó la insistencia del equipo y la lectura de juego de Ronaldo, quien constantemente busca ventaja dentro del área rival. Su anotación no solo significó el irse arriba de manera parcial, sino que también impulsó anímicamente a sus compañeros.

El empate 2-2 dejó sensaciones encontradas en ambos bandos. Para el Al Nassr, el resultado representó un premio a la perseverancia, aunque también evidenció aspectos defensivos por corregir, tomando en consideración que, tras este resultado, se mantienen en lo más alto de la clasificación, con 31 puntos obtenidos en 11 jornadas disputadas.

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su influencia en la liga saudí, no solo por sus goles, sino por su capacidad para aparecer en momentos determinantes. Además, sigue sumando en su cuenta personal y ya son 957 goles en su carrera como profesional. Cada presentación reafirma su rol como líder dentro del campo y como referencia ofensiva indiscutible en el esquema de su cuerpo técnico.

Finalmente, a pesar de no lograr la victoria, el Al Nassr volvió a apoyarse en Cristiano Ronaldo para sumar y mantenerse competitivo. Por lo tanto, se espera que el año 2026 se mantenga con este nivel, con la finalidad de conseguir todos los títulos que siguen en curso.