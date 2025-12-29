Lamine Yamal no oculta su admiración y respeto por Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

A sus 18 años, Lamine Yamal es actualmente la cara del FC Barcelona en el fútbol europeo, siendo ese futbolista llamado a tomar el legado que dejó Lionel Messi, quien es considerado la figura más importante en la historia de la institución culé. El extremo derecho consolidó un 2025 para el recuerdo sumando los reconocimiento al Mejor Delantero y Premio Maradona en los Globe Soccer Awards.

Entre sus impresiones en la gala, el atacante fue claro al referirse a las comparaciones en el fútbol de élite, asegurando que lo más importante es no medirse con nadie más. Para el joven talento, enfocarse en su propia evolución es clave para crecer sin presiones innecesarias.

El español destacó que figuras históricas como Cristiano Ronaldo alcanzaron lo que lograron porque apostaron por ser ellos mismos y no por imitar o compararse con otros jugadores. Esa mentalidad, según Yamal, marca la diferencia en una carrera profesional. Cabe destacar que, el extremo se ha afianzado como una de las principales figuras de los blaugranas en lo que va de temporada con siete goles y seis asistencias en 17 partidos en La Liga.

Lamine Yamal expresa su admiración por Cristiano Ronaldo

Con Ronaldo presente en la gala, el futbolista dejó en claro que su objetivo es construir su propio camino, con identidad y personalidad propias. Más allá de expectativas externas, su enfoque está puesto en seguir trabajando y escribiendo su propia historia dentro del fútbol.

"Es mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano Ronaldo hicieron lo que hicieron porque querían ser ellos mismos y no compararse con los demás. Quiero construir mi propio camino", declaró Yamal tras recibir uno de sus premios.