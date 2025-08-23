Ivy Queen muestra todo su poder en la residencia de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sigue deleitando a su isla del encanto con su residencia musical. En el show realizado el viernes 22 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico, recibió la visita de Ivy Queen, una de las máxima exponentes del género urbano en todo el mundo.

Con su imponente estilo, presencia y talento, la conocida “Caballota”, hizo acto de presencia en el recinto para deleitar con los éxitos más grandes de su carrera. Todo un derroche de sabor que los fanáticos del “Conejo Malo”, aplaudieron.

Gran momento

“Yo quiero bailar” y “Quítate tú pa ponerme yo”, fueron dos de los éxitos interpretados por la boricua de 53 años, quien ha recibido galardones importantes como Premios Billboard, Premios Lo Nuestro y un Latin Grammy.

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre de pila de la cantautora, sigue demostrando que es una dura a la hora de brindar espectáculos, que estremecen cualquier recinto en el que se presente en el mundo.

Cariño y respeto

En redes sociales la artista posteó videos del cariño que siente por Benito, uno en especial dándole un fuerte abrazo. Bunny aparece dándole un beso en la mano a la caballota, quien desborda un estilo único e irreverente.

“Desde el epicentro del flow, agradecida de por vida con mi nene, el number one Bad Bunny. Que noche en la casita 787 de Benito”, escribió Ivy en Instagram.

La residencia de Bad Bunny arrancó en el mes de julio, con presentaciones únicas en las que ha recibido a otros invitados como Ricky Martin, junto a sus dos mellizos. La serie de conciertos llevan por nombre “No me quiero ir de aquí”.