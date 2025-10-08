Piden oraciones por la salud de Dolly Parton: ¿Qué ocurre con la cantante?

Suscríbete a nuestros canales

Desde que la hermana de Dolly Parton pidió oraciones por su salud, el mundo del espectáculo ha estado en tensión debido a lo que podría estar sucediendo con la estrella estadounidense, quien, además, tuvo que posponer unas presentaciones por quebrantos físicos.

Oraciones para Dolly Parton

Freida Parton, la hermana menor de Dolly, utilizó Facebook para confesar: “Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly… muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido bien últimamente”.

Sus seguidores lo interpretaron como una advertencia de que la estrella está atravesando un momento delicado. Semanas después, intentó matizar: “No era mi intención asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave”.

Esa contradicción, lejos de calmar la ansiedad colectiva, la avivó y surgieron especulaciones acerca de la realidad por la que pidieron rezos para la cantante, lo que todo apunta a que su panorama no es el mejor en estos momentos.

La preocupación llegó hasta los fans de Miley Cyrus, quien tiene una relación artística con Parton y en X publicaron: “Estamos orando por ti y por tu salud, Dolly”, acompañado de una imagen de ambas artistas en su paso por “Hannah Montana”.

Dolly pospone sus conciertos

La también actriz de 79 años corrió a posponer sus conciertos en Las Vegas, citando “problemas de salud” y la necesidad de someterse a varios procedimientos médicos. Según publicó la propia intérprete, los médicos le aconsejaron detenerse.

“No voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieren ver”, indicó. Pero a la vez, con su marca característica de humor, bromeó: “Debe ser hora de mi revisión médica de los 160 000 kilómetros, aunque no es el viaje habitual hacia mi cirujano plástico”.