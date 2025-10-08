MLB: Yankees de Nueva York rompen un poderoso invicto a Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York venció 9-6 a Azulejos de Toronto en el Juego 3 de la Serie Divisional de postemporada 2025. Un encuentro marcado por grandes batazos que favoreció a los locales. Los del Bronx evitaron la barrida y dieron un contundente golpe, al romperle una poderosa racha a su rival.

Toronto comenzó ganando por 5 carreras al inicio de la tercera entrada. Sin embargo, 'Los Bombarderos del Bronx' poco a poco empezaron a encenderse y terminaron remontando 9-6. No solo evitaron la barrida, también le quitaron a Azulejos un récord de 39-0 que sostenían en 2025 cuando tienen 5 o más carreras en un encuentro.

Esta situación cambió la narrativa del encuentro y le da al Juego 4 una importancia importante. Ganar para Yankees significa tener una vida más y jugarse todo en Toronto; pero para Azulejos significa evitarse un juego más y tener a sus lanzadores descansados para la Serie de Campeonato.

¿Qué falló en el Juego 3 para Azulejos de Toronto?

La defensa de Azulejos de Toronto se quebró en momentos clave, permitiendo que los Yankees de Nueva York extendieran innings y mantuvieran la presión. Errores puntuales y una lectura tardía comprometieron el plan inicial, justo cuando el equipo necesitaba precisión.

El pitcheo tampoco logró contener la reacción del Bronx. El abridor perdió ritmo temprano y el bullpen no pudo frenar una alineación que, aunque nerviosa al inicio, se fue encendiendo con cada turno. La falta de control y ajustes permitió a Yankees construir la remontada.

¿Qué debe hacer Azulejos de Toronto para vencer a Yankees?

Azulejos de Toronto necesita volver a los fundamentos: defensa precisa, ofensiva oportuna y lectura en cada turno. Para vencer a los Yankees, debe presionar en momentos clave, capitalizar errores rivales y sostener un pitcheo sólido entrada a entrada. Solo así, podrá avanzar a la Serie de Campeonato.