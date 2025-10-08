Aaron Judge revive a los Yankees con un demencial cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

El Yankee Stadium pasó de la preocupación a la algarabía en cuestión de minutos. Y es que si bien los Azulejos de Toronto contaban con una cómoda ventaja sobre los Yankees de Nueva York, un enorme swing de Aaron Judge sirvió para empatar el compromiso y mantener con vida a los suyos en el Juego 3 de la Serie Divisional.

Con la misión de conseguir una victoria sí o sí para extender la serie, el conjunto del Bronx no inició del todo bien las acciones, ya que en los tres primeros episodios permitió seis anotaciones por parte de los canadienses. Sin embargo, el equipo de casa fue capaz de descontar para mantenerse cerca.

Judge, siempre Judge

Fue entonces cuando Aaron Judge visitó por tercera ocasión el cajón de bateo, a la altura del cuarto capítulo con un 6 a 3 en el marcador. En esta ocasión consiguió a dos compañeros a bordo, por lo que él significaba la carrera del empate.

En cuenta de 0 y 2 logró pescar una recta adentro para enviarla hacia todo el poste del jardín izquierdo, a unos 373 pies de distancia. Cabe resaltar que la bola salió a una velocidad de 103.1 mph. De esa manera empató la pizarra para comenzar un nuevo juego en el Bronx.