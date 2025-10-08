Vladimir Guerrero Jr continúa en modo venganza ante Yankees con este bombazo

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Azulejos de Toronto, Vladímir Guerrero Jr., despachó este martes su tercer (3) jonrón de la postemporada 2025, en el encuentro ante los Yankees de Nueva York. Compromiso que se disputó en la casa del conjunto de la Gran Manzana.

El batazo de Vladímir Guerrero Jr.

Corría la parte alta de la primera entrada, cuando el inicialista llegó al plato para consumir su ante los lanzamientos del zurdo Carlos Rodón. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de dos malas cero buenas, Rodón dejó un cambio de 84 millas por hora colgado en la zona de strike, lanzamiento que Guerrero no dejaría pasar y haría swing para sacar la pelota en línea por todo el jardín central-izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Vladímir Guerrero Jr. tuvo una velocidad de salida de 110.5 millas por hora y recorrió 427 pies de distancia.

Sus números

Vladímir Guerrero Jr. disputa apenas la cuarta postemporada de su carrera, todas con los Azulejos de Toronto. En rondas de playoffs, el inicialista dominicano tiene un promedio vitalicio de .313, con 10 hits, tres jonrones y nueve carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .700/.667/.486 (Avg/Obp/Slg); en 10 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado siete imparables, tres cuadrangulares, anotado cinco e impulsado ocho. Ha recibido un boleto y no se ha ponchado.