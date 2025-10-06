Vladimir Guerrero Jr. pidió "calma" tras primeros juegos de la serie ante Yankees (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto lideran la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York. Este martes, se llevará a cabo el tercer compromiso, primero en casa del conjunto de la Gran Manzana. Sin embargo, los canadienses creen que aún no es momento para celebrar.

Así lo manifestó el capitán de dicho equipo, el dominicano Vladímir Guerrero Jr., luego de la victoria del domingo. Los Jays anotaron 23 carreras en dos compromisos y solo recibieron ocho (8).

Guerrero Jr. pide calma

En este sentido, Guerrero Jr. manifestó que se siente muy bien con los resultados conseguidos en los dos primeros compromisos, pero no espera que estos afecten su concentración. “Mis emociones son neutrales en este momento”, dijo.

“No es momento de celebrar. No es momento de bajar la cabeza. No ha terminado. Aún queda mucho trabajo por hacer. Hasta que ganemos el tercer partido, supongo que las emociones serán diferentes y celebraremos”, expresó.

En 102 juegos de temporada regular en su carrera contra los Bronx Bombers, Vladdy tiene algunos números increíbles, con un promedio de .302, un porcentaje de slugging de .550, un OPS de .918, junto con 22 jonrones y 74 carreras impulsadas.

Mientras que en postemporada, está bateando .667, con seis hits, dos jonrones, seis carreras impulsadas y tres carreras anotadas en dos juegos.

Guerrero dijo que su experiencia previa en postemporada le ha enseñado a nunca levantar el pie del acelerador ni confiarse demasiado. “El béisbol te enseñará eso”, dijo el joven de 26 años. “Obviamente, no se puede celebrar antes de que sucedan las cosas. Hay que esperar a que sucedan y mantener la concentración, seguir trabajando duro. Luego, si ganas, lo celebras”.

Vladímir Guerrero Jr. batea para .290 de promedio en postemporada, con nueve hits, dos jonrones, siete carreras impulsadas y cuatro carreras anotadas en ocho juegos.