Vladimir Guerrero Jr. espera acabar con su mala racha de postemporada ante los Yankees (+Detalles)

Los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York se verán las caras nuevamente este sábado para el primero de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense.

Los Blue Jays se quedaron con el título divisional, luego de llegar al último día de la temporada regular empatados con los “Mulos del Bronx” en 94 victorias y 68 derrotas.

Vladímir Guerrero Jr. y los Yankees

Aunque los Yankees de Nueva York son ligeramente favoritos, los canadienses tienen un par de ases bajo la manga: Vladímir Guerrero Jr. y George Springer.

En lo que respecta a la temporada regular, Guerrero Jr. ha sido un asesino de los Yankees a lo largo de su carrera. Sin embargo, en postemporada, las cosas para el inicialista cambian.

En 102 juegos de su carrera contra los Bronx Bombers, Vladdy tiene algunos números increíbles, con un promedio de .302, un porcentaje de slugging de .550, un OPS de .918, junto con 22 HR y 74 carreras impulsadas.

Pero centrémonos por un momento en lo que ha sido el talón de Aquiles de Vladímir Guerrero Jr. en su carrera: cuando las luces brillan más. La postemporada.

Si bien es cierto que es una muestra pequeña, el rostro de la franquicia de los Blue Jays, el hombre que se supone los guiará a la tierra prometida, en seis juegos de playoffs ha bateado .136 (3 de 22) con un OPS de .536, cero jonrones y una sola impulsada.

Quizás ver el logo de los Yankees en sus oponentes despierte esa pasión dentro de Vladímir Guerrero Jr. en la Serie Divisional de la Liga Americana. Tal vez su odio hacia los Yankees supere su desánimo en la postemporada y su reciente mala racha.