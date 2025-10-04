Daniel Palencia iguala al "Kid " Rodríguez en este renglón de Postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El relevista venezolano de los Cachorros de Chicago, Daniel Palencia, no se amilanó en la serie de comodines ante los Padres de San Diego y demostró que está para grandes cosas en la siguiente instancia.

Los Cachorros de Chicago inician la Serie Divisional de la Liga Nacional este sábado enfrentando al mejor equipo de Grandes Ligas, los Cerveceros de Milwaukee, en el American Family Field, casa del conjunto lupuloso.

Iguala con el “Kid”

El relevista criollo ganó dos de los tres juegos de los Cubs para clasificar a la siguiente fase de los Playoffs. El derecho trabajó por espacio de tres episodios, en los que permitió dos imparables, otorgó un boleto y ponchó a dos.

Con esa actuación, Daniel Palencia se convirtió apenas en el segundo relevista venezolano en la historia de las Grandes Ligas en lograr dos triunfos en una misma serie de postemporada, según Baseball-Reference.

El otro es Francisco Rodríguez, quien lo consiguió en su inolvidable campaña de debut con los Angelinos de Los Ángeles en 2002, cuando fue pieza clave en la conquista del único título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

El oriundo del estado Cojedes, fue activado de la lista de lesionados el 24 de septiembre, tras superar una distensión muscular en el hombro derecho. No se medía a los Padres desde abril, cuando lo hizo en días consecutivos (15 y 16, en San Diego).

Su regreso representó un alivio para Counsell. Desde el 21 de mayo, cuando asumió como cerrador, hasta el final de la ronda regular, acumuló 22 salvamentos, la tercera mayor cifra en la Liga Nacional, solo detrás de Robert Suárez (25) y Trevor Megill (23).

Asimismo, Daniel Palencia es el primer relevista de los Cachorros en alcanzar 20 rescates en una temporada desde que lo hiciera su compatriota Adbert Alzolay en 2023, y apenas el tercero desde 2019 (Craig Kimbrel, en 2021).

Daniel Palencia registró 63 ponches en la temporada de 2025, la tercera mayor cantidad entre los relevistas de los Cachorros. Se ubicó en el percentil 86 en porcentaje de ponches (28.4%), en el 99 en velocidad promedio de recta (99.6 mph) y en el 95 en porcentaje de barriles permitidos (4.4%), de acuerdo Baseball Savant.