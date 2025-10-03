MLB: Los Mets movieron la mata en su cuerpo técnico (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York han iniciado una profunda reestructuración en su cuerpo técnico luego de una decepcionante campaña 2025 en la que no lograron avanzar a la postemporada. Según reportó Jeff Passan de ESPN, el equipo ha despedido al coach de banca John Gibbons, una figura con experiencia que había sido incorporada para aportar liderazgo y estabilidad en el dugout.

Jeremy Hefner, Eric Chavez y Jeremy Barnes también fueron cesados

La salida de Gibbons no fue aislada. El mismo informe confirma que el coach de pitcheo Jeremy Hefner, junto con los coaches de bateo Eric Chavez y Jeremy Barnes, también han sido removidos de sus cargos. Esta decisión refleja la magnitud del descontento dentro de la organización, que esperaba resultados mucho más competitivos tras una inversión importante en talento y estructura.

Carlos Mendoza tendrá nuevos ayudantes

Recientemente, el gerente de operaciones de beisbol de los Mets, David Stearns, confirmó que Carlos Mendoza seguirá al frente del equipo para 2026 a pesar del estrepitoso tropiezo en 2025. La falta de consistencia en el pitcheo, sumada a una ofensiva intermitente, fueron factores clave en el colapso del equipo durante la recta final de la temporada.

Un nuevo comienzo para los Mets de Nueva York

Con estos despidos, los Mets buscan redefinir su identidad y recuperar la confianza de sus fanáticos. La elección de nuevos coaches será crucial para establecer una cultura ganadora y maximizar el rendimiento de una nómina que, sobre el papel, tiene potencial para competir.

La temporada baja será intensa en Queens, y todos los ojos estarán puestos en cómo se reestructura el equipo técnico. El 2026 será un año de prueba para Carlos Mendoza y para una franquicia que no puede permitirse otro fracaso.