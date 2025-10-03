MLB: Padres se mantienen cautelosos con Ethan Salas (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Ethan Salas, uno de los prospectos más prometedores de los Padres de San Diego, no participará en la Arizona Fall League este 2025. La organización ha decidido extender su periodo de recuperación tras una reacción de estrés en la parte baja de su espalda, lesión que lo ha mantenido fuera de acción desde mayo.

Con apenas 19 años, Salas había generado expectativas de volver al terreno en la AFL, una vitrina clave para talentos emergentes. Sin embargo, los Padres optaron por no apresurar su retorno, priorizando su salud a largo plazo y su desarrollo como receptor de alto nivel.

Temporada 2025 marcada por la ausencia

La lesión lumbar de Salas lo dejó fuera durante la mayor parte de la campaña 2025. Aunque no se ha reportado una recaída, el equipo médico y el cuerpo técnico de San Diego consideran prudente evitar cualquier riesgo adicional.

A pesar de los contratiempos físicos y un rendimiento irregular en los últimos dos años, Salas sigue siendo considerado una pieza clave en el futuro de los Padres. Su talento defensivo detrás del plato, combinado con un potencial ofensivo aún en desarrollo, lo mantienen en el radar como uno de los receptores más interesantes de su generación.

En 2025, en Doble A, solo vio acción en 10 juegos, bateando para .188 con seis hits en 36 turnos. Por ahora, no está claro si Ethan Salas verá acción en alguna liga invernal durante la temporada baja. La posibilidad de que se incorpore a las Águilas del Zulia en la LVBP o en otro circuito sigue abierta, dependiendo de su evolución física en las próximas semanas.