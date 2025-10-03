MLB: Machado y Tatis Jr fallan en un momento clave para Padres San Diego

Padres de San Diego durante toda la temporada mostró un nivel superlativo en Grandes Ligas. Manny Machado y Fernando Tatis Jr fueron los líderes del equipo en muchos apartados. Sin embargo, en octubre no lograron imponer su juego y quedaron a deber a toda la ciudad de San Diego.
Machado y Tatis Jr se combinaron para: 25 apariciones en el plato, 2 jonrones, 3 anotadas, 2 impulsadas y 7 ponches. Números desagradables para una afición de San Diego que esperaba un nivel superlativo de ambos peloteros dominicanos. La realidad es que ninguno estuvo a la altura y el equipo quedó a deber.
Perder durante esta postemporada solo deja claro que Manny y Fernando son peloteros de mucho nivel durante todo el año; pero cuando toda la postemporada, aún deben sacar la casta, esa misma que los ha llevado en años anteriores a competir fuerte, aunque con peores equipos que el actual.
Números de Manny Machado y Fernando Tatis Jr en postemporada 2025
Manny Machado y Fernando Tatis Jr llegaron como estandartes ofensivos de Padres de San Diego; pero sus números en la Serie de Comodines 2025 fueron alarmantes. Entre ambos apenas hicieron daño a un cuerpo de lanzadores de Cachorros de Chicago que no se vieron todo lo dominante que pueden ser.
Números de los caballos de Padres en postemporada 2025
No existen palabras para describir la pésima postemporada que desarrollaron ambos peloteros dominicanos. Sin duda alguna, son gran parte de la falta de ofensiva del equipo. Sin embargo, aún hay mucho que mejorar en un lineup que depende demasiado de ambos jugadores en Las Mayores.
Números de Machado en postemporada:
- 3 juegos, 10 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 2 impulsadas, 2 boletos, 3 ponches, .100 promedio, .250 OBP, .400 SLG, .650 OPS
Números de Tatis Jr en postemporada:
- 3 juegos, 12 turnos, 2 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 1 boleto, 4 ponches, .083 promedio, .154 OBP, .083 SLG, .237 OPS