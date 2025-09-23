MLB: Padres de San Diego, el sexto equipo en asegurar su pase a octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este 22 de septiembre Padres de San Diego selló su clasificación a la postemporada 2025 de Grandes Ligas. El pase se logró tras vencer 5-4 en Petco Park a Cerveceros en un juego de extra inning. De esta manera se reivindica un proyecto deportivo que se viene construyendo desde hace 6 temporadas.

Freddy Fermín fue el héroe que le dio el triunfo a Padres contra Cerveceros de Milwaukee. Un hit del venezolano le dio la victoria a su equipo y su pase a la postemporada 2025. Ahora toca afrontar el final de temporada con responsabilidad y pensando en el inicio de la fiesta grande.

Padres es uno de los equipos que mejor ha invertido en los últimos años con el objetivo de alcanzar la Serie Mundial. 2025 se perfila como la mejor opción por ofensiva y pitcheo que tiene el equipo para lograr ese objetivo; ahora le toca materializarlo en el terreno de juego.

Manny Machado, Fernando Tatis Jr y Luis Arráez los culpables de unos Padres en postemporada

Manny Machado fue el líder silencioso del equipo en los momentos más importantes. Su gen competitivo salió a relucir en las series más complicadas del equipo, pero sobretodo con un liderazgo y una presencia que contagió al resto de sus compañeros durante la temporada.

Fernando Tatis Jr volvió a firmar una temporada de 20-20, alcanzando la tercera con Padres de manera consecutiva. Es el martillo de la ofensiva y el hombre más versátil de la defensa de San Diego. El dominicano mostró un regular y fantástico estado de forma en 2025.

Luis Arráez solo sabe hacer cosas impresionantes, como los 173 hits en 150 juegos disputados. Su consistencia y capacidad para hacer contacto lo convierten en una pieza valiosa en la ofensiva de Padres. Su nuevo reto, será mostrarse sólido en la postemporada de este año.

Clasificados a postemporada 2025 en Grandes Ligas

Poco a poco se va actualizando los equipos clasificados a la postemporada 2025 de Grandes Ligas. Padres de San Diego fue el último en lograr el pase, a falta de 6 juegos para el final de la temporada regular. El resto de clasificados están completando unos playoffs competitivos.

Equipos clasificados en 2025 a la postemporada: