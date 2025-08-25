MLB: Luis Arráez es el líder de este departamento ofensivo entre los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Cuando hay que nombrar un pelotero que logra con facilidad conectar imparables en las Grandes Ligas, es imposible no mencionar el nombre del utility de los Padres de San Diego, Luis Arráez. El venezolano sigue demostrando en este nuevo año que es uno de los toleteros más complicados para un lanzador sacar de out.

El pelotero de 28 años tiene la capacidad para poner la bola en juego y encontrar los espacios; esto lo ha consolidado como uno de los nombres más difíciles de dominar para los lanzadores rivales. Con un promedio ofensivo estable y un estilo de bateo que es de más contacto que de poder, el criollo demuestra que la constancia también genera protagonismo en la MLB, que cada vez está más marcada por los jonrones.

Por todo esto y mucho más, “La Regadera” es el venezolano con más hits en la actual campaña, registrando un total de 145 imparables. Esta cifra lo posiciona en el quinto lugar de los mejores toleteros en este importante departamento.

Luis Arráez – Padres de San Diego

Por si fuera poco, no solo está en la pelea por un nuevo título de bateo, sino que, a falta de un mes por jugar, tiene todo en sus manos para alcanzar la impactante cifra de 200 hits. Si logra esta hazaña, sería la tercera ocasión en su carrera en que logre esta marca en la Gran Carpa.

Tomando en cuenta esto, en una temporada donde el espectáculo muchas veces se mide en poder, el venezolano recuerda que la excelencia y el estudio de la ofensiva también se alcanzan golpe a golpe, imparable tras imparable.

Finalmente, Luis Arráez cuenta con las habilidades y jerarquías necesarias para cerrar un nuevo año por todo lo alto en el mejor béisbol del mundo y así dejar en claro que es de los mejores de este deporte en los últimos años.