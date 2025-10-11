Leones toman revancha de Tiburones en segundo amistoso de pretemporada

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo careo entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira se desarrolló en el Fórum de Macuto, donde ambas organizaciones continúan ultimando detalles de su pretemporada. En esta ocasión, el elenco capitalino tomó revancha de la derrota del pasado jueves y triunfó con un contundente 9 a 1 durante la noche de este viernes.

Para esta cita, el manager Gregorio Petit utilizó el siguiente lineup: Franklin Barreto (CF), Jadher Areinamo (2B), Alexfri Planez (RF), Pedro Castellanos (DH), César Hernández (1B), Juniel Querecuto (SS), Miguel Hernández (3B), Tomás Telis (C), Carlos Tocci (LF), y Anthony Escobar (P).

Por su parte, el estratega José Alguacil solo aplicó dos cambios en su alineación: Yonathan Daza (CF), Oswaldo Arcia (RF), José Rondón (LF), Aldrem Corredor (1B), Víctor Bericoto (DH), Wilfredo Tovar (3B), Brainer Bonaci (2B), Gersel Pitre (C), Gabriel Noriega (SS), y Henderson Álvarez (P).

Leones no tuvo piedad ante Tiburones

Al igual que en el amistoso del jueves, el marcador se movió en la misma primera entrada, solo que esta vez a favor de los Leones del Caracas. Y es que con las bases llenas, Yonathan Daza aprovechó para pisar el home tras un lanzamiento desviado del abridor Anthony Escobar.

En el segundo capítulo, el propio Daza se encargó de extender a dos la ventaja de los melenudos, esto luego de disparar un hit al jardín central para remolcar a Gersel Pitre. Sin embargo, Tiburones de La Guaira respondió en el tercero cortesía de un elevado de sacrificio de Franklin Barreto.

Para el quinto, los dirigidos por José Alguacil no tuvieron piedad y concretaron un rally de seis rayitas. Oswaldo Arcia inició la fiesta con un jonrón solitario, le siguió Dereck Salom con un doble productor de dos, después apareció Gabriel Lino para empujar al importado, Leonel Espinoza hizo lo propio tras un infield hit, y finalmente Ángel Aguilar colaboró con otro imparable.

Con el juego prácticamente definido, Luis Hernández selló la victoria con un vuelacercas en el séptimo episodio. De esta manera, Leones y Tiburones dividieron honores en estos careos de pretemporada. Vale agregar que ambos se enfrentarán por primera vez en la temporada 2025-2026 el martes 21 de octubre.