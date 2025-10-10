Tiburones y Leones se dieron con todo en juego de pretemporada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves fue diferente y un tanto especial para Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas, quienes se vieron las caras por primera vez en esta pretemporada con un encuentro amistoso. Al final, los escualos hicieron respetar el Fórum La Guaira, en Macuto, tras imponerse con pizarra de 8 a 6.

Para esta cita, el manager Gregorio Petit utilizó el siguiente lineup: Franklin Barreto (CF), Juniel Querecuto (SS), César Hernández (LF), Pedro Castellanos (1B), Daniel Montaño (DH), Alexfri Planez (RF), Kelvin Meleán (2B), Johan López (3B), y Abrahan Gutiérrez (C). El abridor fue el derecho Luis Arejula.

Por su parte, el estratega José Alguacil apostó por una alineación bastante conocida: Yonathan Daza (CF), Oswaldo Arcia (DH), José Rondón (LF), Aldrem Corredor (1B), Víctor Bericoto (RF), Wilfredo Tovar (3B), Erick Brito (2B), Gabriel Lino (C), y Gabriel Noriega (SS). El lanzador fue Miguel Romero.

Tiburones y una remontada épica ante Leones

El encuentro en Macuto inició con unos Tiburones de La Guaira pegando primero y fuerte. Y es que en la misma primera entrada, Franklin Barreto envió una bola directo al mar tras un descomunal cuadrangular para inaugurar el marcador. Poco después, en la segunda, Johan López extendió la ventaja al llevar hasta el home a Alexfri Planez con un doble.

Sin embargo, los Leones del Caracas no tardaron en responder para darle la vuelta a las cosas. El quinto episodio cerró con un rally de tres anotaciones, esto cortesía de un rodado de out con las bases llenas de Erick Brito, y sencillos productores de Gabriel Lino y Gabriel Noriega.

Para el sexto llegaron más carreras de ambos bandos. Los escualos empataron con un doble de Kelvin Meleán, para minutos después irse arriba con hit de Johan López. Ya en la parte baja, Víctor Bericoto le dio ventaja nuevamente a los capitalinos con un jonrón de dos carreras.

Pero cuando todo parecía indicar que Leones se quedarían con este amistoso de pretemporada, los Tiburones remontaron nuevamente para finiquitar las acciones en el noveno inning. Con dos outs en el contador, José Córdova empató el choque con un largo triple por el jardín derecho, en tanto que Miguel Hernández protagonizó un cuadrangular de tres rayitas para bajar el telón.

Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas medirán fuerzas nuevamente este viernes, en lo que será el segundo juego de pretemporada de ambos. La voz de playball será a partir de las 5:00 pm en Macuto.