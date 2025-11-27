¡Cuidado con la Sorpresa! No la subestimen: En su ajuste dejó remate de 12"2 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El juego del 5y6 Nacional iniciará a la altura de la séptima competencia de la cuadragésima sexta reunión este domingo 30 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, pero una de las pruebas parejas de la tarde y de mucho datos es la tercera válida.

En dicha prueba un total de nueve (10) ejemplares yeguas nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras conforman dicha nómina, que trae consigo un premio a repartir de $23.400 en un recorrido de 1.200 metros y donde para muchos luce como una fija la yegua Essencial White.

Datos hípicos: La Rinconada 5y6 nacional Ajuste

Uno de las participantes que buscará tumbar esa fija es, Elorza Princess (número 04), un producto de Itsaknockout en Queen Margarita por Solitary Vision, que para esta ocasión la pupila de Rubén Lanz será montada por el jinete profesional José Alejandro Rivero.

Su actuación más reciente la cumplió bajo la conducción del aprendiz Winder Véliz, donde arriba en el cuarto lugar, a diez cuerpos de la ganadora Linda Ilusión. En aquella ocasión, el rendimiento pudo verse afectado a un incidente en plena carrera, pues al jinete se le cayó el foete (látigo).

A pesar de ello, el ejemplar repite por cuarta ocasión consecutiva el mismo recorrido que deberá enfrentar este domingo.

La mañana de ayer 26 de noviembre ajustó: 15,2 29 41,2 (600MTS) (EP) 55,1/ 72,2// cómoda, por centro de cancha, bien al final con remate de 12,2 con traqueador Raúl Borges. Así lo dio a conocer la División de tomatiempos del INH en su reporte semanal que pública en las diferentes redes sociales del INH.

Rival de la carrera: Ejemplares Yeguas Reunión 46